РЕКЛАМА DIGIDAIGAKU ВО ВРЕМЯ МАТЧА ЧЕМПИОНАТА ПО АМЕРИКАНСКОМУ ФУТБОЛУ SUPER BOWL LVII

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Limit Break сообщает о приобретении за 6,5 млн долл. США рекламного места для показа персонажей DigiDaigaku во время матча Super Bowl LVII в феврале 2023 года с целью укрепления и расширения сообщества поклонников DigiDaigaku. Компания Limit Break, основанная прославленными разработчиками игр для мобильных устройств Гэбрилем Лейдоном и Халбертом Накагава, получила известность благодаря коллекции DigiDaigaku (NFT), которую она начала распространять на условиях «free mint» в августе 2022 года, после привлечения стороннего финансирования в размере 200 млн долл.

Рекламный клип впервые познакомит массовую аудиторию с проектом DigiDaigaku. Предполагается, что в режиме реального времени его увидят более 50 млн. человек, не говоря уже о десятках миллионов, которые посмотрят его позднее в онлайновом режиме. Реклама коллекции DigiDaigaku в формате «Web 3» нацелена на расширение круга интересующихся DigiDaigaku.

Компания Limit Break характеризует свой подход к рекламе DigiDaigaku как уникальный способ познакомить мир с DigiDaigaku и рассширить круг почитателей этой коллекции. Как заявил Лейдон: «Вряд ли кто-нибудь раньше отваживался на то, что мы задумали для рекламы во время чемпионата Super Bowl».

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1887089/Limit_Break_Logo.jpg

SOURCE Limit Break Inc.