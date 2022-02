« DOS ORUGUITAS », INTERPRÉTÉE PAR SEBASTIÁN YATRA DANS LE FILM « ENCANTO » DE DISNEY, EST NOMMÉE AUX OSCARS DANS LA CATÉGORIE « MEILLEURE CHANSON ORIGINALE »

« Sebastián n'est qu'à l'orée d'une année 2022 qui s'annonce exceptionnelle » - E! News

Le musicien primé aux multiples talents Sebastián Yatra ( @SebastianYatra ) a sorti il y a peu son troisième album studio « Dharma ». Ce disque de 17 titres certifié multi-platine a récolté un total de 2,3 milliards de streams et la première place dans le classement des albums récemment sortis de Spotify aux États-Unis et dans le monde. « Dharma » a aussi décroché la première place du classement Billboard des ventes de chansons en streaming et numériques en Amérique latine. L'album s'est aussi hissé à la 23e place mondiale sur Spotify et dans les Top 10 de 7 pays, dont à la 2e place en Espagne et à la 4e place en Argentine, en Equateur et au Pérou.

Le 47e artiste le plus diffusé sur YouTube devient une figure de proue de la musique latine à travers les sorties massivement suivies de ses singles, dont son single actuel (« Tacones Rojos »), seule chanson d'un artiste solo de pop latine dans le Top 50 Monde de Spotify, le hit certifié par huit fois platine (« Pareja del Año »), son single plébiscité et quadruple platine (« Chica Ideal »), ainsi que sa ballade « Adios », nommée aux Latin Grammy Awards.

« Tacones Rojos » continue de prouver à quel point cette « machine à hits » sait créer des morceaux réjouissants. Cette chanson s'affirme en effet comme un titre pop de premier plan au sein d'un genre par ailleurs dominé par le reggaeton, comme en témoignent plus de 271,7 millions de streams et une place grandissante dans les charts du streaming et de la radio à travers le monde. On citera notamment sa position de n°1 à la radio en Espagne, en Argentine, au Pérou, au Costa Rica, au Mexique et au Salvador. L'album « Dharma » de Sebastián Yatra met en valeur la polyvalence du musicien à travers une grande diversité de styles musicaux → [ streamer ] !

« Il n'y a que Sebastián Yatra pour nous offrir un album de 17 titres avec du rock, de la cumbia, du reggaeton et une collaboration avec les Jonas Brothers. Troisième album studio du chanteur colombien, « Dharma » est un disque multifacette qui ne manquera pas de mettre les fans en émoi. » - ROLLING STONE

« ...À travers Dharma, son troisième album studio, l'auteur-compositeur-interprète colombien Sebastián Yatra nous donne à voir en profondeur et avec succès son talent artistique et sa vision... Au long de ces 17 morceaux, Yatra prend des risques vis-à-vis de sa marque de fabrique : la pop latine. De la ballade pleine d'émotion « Tarde » au titre dansant et ensoleillé « Tacones Rojos » en passant par le pop-punk turbulent de « Las Dudas », l'artiste s'avère naturellement brillant dans tous les styles parcourus. » - BILLBOARD

Téléchargez l'artwork de l'album « Dharma » : [ ici ]

« La superstar montante Sebastián Yatra, né en Colombie, vit actuellement un véritable rêve. L'artiste a récemment sorti le superbe album « Dharma » et est à l'affiche du film à succès de Disney « Encanto », où il prête sa voix et son chant au personnage de Mariano. Il sera aussi à l'affiche d'un film Netflix qui sortira en mars. Une période particulièrement florissante pour ce jeune homme de 27 ans... » - FORBES

« Sebastián Yatra dégage une impression revigorée de sérénité et de gratitude. » - ET

« Du reggaeton aux ballades et aux boléros, en passant par le flamenco et le rock 'n' roll, l'auteur-compositeur-interprète colombien se permet tout dans ce nouvel album. » - FLAUNT

« Sebastián Yatra ne se laissera certainement pas ranger dans une petite case. » « Dharma », troisième album studio du musicien, constitue une prise de position audacieuse et rafraîchissante sur des concepts musicaux ouverts. L'opus ne se plie pas aux contraintes des genres. » - REMEZCLA

« ...Yatra satisfait cet appétit indescriptible pour la chaleur et la danse que nous ressentons tous. Dharma est un troisième album resplendissant… L'artiste poursuit ses fusions pop, lorgnant parfois du côté des ballades de ses débuts, faisant de Dharma un opus varié qui vous reste en tête. » - DJ BOOTH

« L'album « Dharma » de Sebastián Yatra est son œuvre la plus ambitieuse à ce jour » - mitú

S'il est réputé pour ses explorations musicales, Sebastián Yatra entamera par ailleurs sa tournée « Dharma World Tour » le 23 février. D'autres villes et pays seront ajoutés régulièrement sur son site Web : hhttps://sebastianyatra.com/pages/shows-2022 . Les dates nord-américaines seront annoncées très prochainement !

Sebastián Yatra se produira en direct à la cérémonie du Prix Lo Nuestro. Il y est également nommé dans quatre catégories : « Artiste du Prix Lo Nuestro de l'année », « Mix parfait de l'année », « Artiste pop solo de l'année » et « Collaboration pop de l'année ». La cérémonie du Prix Lo Nuestro sera diffusée le 24 février sur Univision.

«Sebastián Yatra a une année bien remplie devant lui...et l'intention d'en savourer chaque minute. » - PEOPLE

Téléchargez des photos de presse : [ ici ] par Erick Fernando Quezada

