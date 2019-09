"DVD EXTREME": Washington Brasileiro, o Fera do Forró, faz sucesso com lançamento do novo DVD

Um projeto excepcional, sem público, que teve 100% de sua criação dentro do estúdio, pôde contar com total aproveitamento para que o resultado fosse impecável, o que já pode ser visto pela grande repercussão em tão pouco tempo de lançamento. "É muito gratificante ver que tanto esforço está gerando este retorno do público. Nós pensamos em tudo! Desde cada arranjo de cada música selecionada até as iluminações e o cenário.", conta o Fera do Forró.

A primeira faixa é o hit consagrado e fenomenal "Bora". Lançamentos de 2019, como "Amo Você" e "Vai Cair Desse Cavalo", fazem parte do repertório do DVD e já estão se tornando um êxito! E as músicas que não poderiam ficar de fora, "Vai Dar ou Não Dar Amor", "A Gente Vai Se Amar" e "Tantas Lembranças" com a participação de Michelle Torres, já se encontram com mais de 150 mil visualizações no Youtube cada uma. Outra faixa de sucesso incontestável é a "Levo Gaia e Boto Gaia" que já ultrapassa a marca de 675 mil visualizações.

Sem dúvida, pode-se dizer que o DVD já está começou fazer sua história no forró brasileiro e o encerramento dele não fica para trás e se dá com a música "Pot-Pourri". "Nós tínhamos que encerrar no modo forrozeiro raiz, com um piseiro do jeito que o nosso público ama, dançar até o dia amanhecer.", diz Washington sobre a última música, a maior de todo o repertório, com duração de mais de 8 minutos, que fecha com chave de ouro este DVD surpreendente.

