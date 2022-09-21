Компания Ecobat назначила нового главного финансового директора

ИРВИНГ (шт. Техас, США), 21 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания Ecobat, мировой лидер в области переработки аккумуляторов, объявила о назначении Ллойда Макгвайра (Lloyd McGuire) главным финансовым директором. В качестве одного из ключевых членов руководства г-н Макгвайр будет осуществлять надзор за всеми финансовыми операциями компании Ecobat, включая бухгалтерский учет, финансовую отчетность, налогообложение, контроль бизнеса и управление денежными средствами. Он будет заниматься всеми аспектами финансовых вопросов и принятия решений.

«Ллойд имеет успешный опыт использования финансовых данных для трансформации бизнес-стратегий. Нам очень приятно видеть его во главе финансовой деятельности нашей организации сейчас, когда мы продолжаем повышать безопасность и экологичность бизнеса аккумуляторов», — заявил глава компании Ecobat Маркус Рэндольф (Marcus Randolph).

Г-н Макгвайр обладает более чем 15-летним опытом работы на разных должностях, включая роли консультанта по переориентации бизнеса, консультанта по вопросам финансовой реструктуризации и поверенного государственных и частных компаний, кредиторов, необеспеченных сторон и государственных структур. До перехода в Ecobat он работал партнером по корпоративным финансам и реструктуризации в компании FTI Consulting. Перед этим г-н Макгвайр стажировался в компании GSO Capital Partners, входящей в группу компаний Blackstone Group, после того, как отслужил на действительной службе в морской пехоте США в качестве начальника военно-юридической службы. Находясь в вооруженных силах, он сосредоточил свое внимание на судебных разбирательствах и служил в Афганистане в пехотном батальоне, выступая в качестве юрисконсульта командира по таким вопросам, как налоговое право, расследования, обращение с задержанными и правила ведения войны. Получил степень бакалавра искусств в Юго-Западном университете, степень доктора юриспруденции в Университете Южной Каролины и степень магистра бизнес-администрирования в Техасском университете A&M. Является членом коллегии адвокатов Техаса, Южной Каролины, Округа Колумбия, а также входит в консультативный совет MBA Техасского университета A&M.

Г-н Макгвайр присоединится к шести другим руководителям высшего звена, которые благодаря десятилетиям глобального опыта и самоотдаче ведут компанию Ecobat по пути трансформации систем накопления энергии. Г-н Макгвайр официально вступил в должность главного финансового директора 19 сентября 2022 года.

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Информация о компании Ecobat

Ecobat — крупнейшая в мире компания по вторичной переработке аккумуляторов. Ежегодно мы полностью перерабатываем около 70 миллионов свинцовых аккумуляторов. На протяжении почти 100 лет компания Ecobat делает бизнес аккумуляторов более безопасным и экологичным. Мы продолжаем изобретать способы более эффективного использования свинца, лития и других материалов, которые обеспечивают нашу повседневную жизнь. Более подробная информация о том, как мы трансформируем системы накопления энергии, представлена на сайте www.ecobat.com.

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