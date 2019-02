â Eine Reise in die Welt beginnt in Hainan" -- Hainan World Leisure Tourism Exposition 2018 beginnt am 23. November

HAIKOU, China, 23. November 2018 /PRNewswire/ -- Am Morgen des 23. November erlebte das Hainan International Convention and Exhibition Center die groà e Eröffnung der Hainan World Leisure Tourism Exposition 2018. Als Höhepunkt des Hainan International Tourism Island Carnival 2018 bietet die Messe einzigartige Ausstellungshallen, touristische Produkte mit groà en Rabatten und attraktive Interaktionen, die äuà erst beliebt sind.Â



Im Jahr 2018 begann Hainan mit der Einrichtung einer Pilot-Freihandelszone und -hafens, um ein internationales Tourismus- und Konsumzentrum aufzubauen. Darüber hinaus hat Hainan Regeln eingeführt wie die visafreie Einreise von Touristen aus 59 Ländern, den â One Million Talent Plan" und aktive Maà nahmen zur Investitionsgewinnung, die dem Tourismus von Hainan neue Impulse verliehen haben. Die Ausstellung unter dem Motto â Eine Reise in die Welt beginnt in Hainan" findet an einem entscheidenden Punkt der wirtschaftlichen Entwicklung von Hainan statt und konzentriert sich auf den Austausch zwischen Hainan und den anderen Reisezielen. Dies ist ein groà es Ereignis für alle und eine Gelegenheit für Hainan, die ganze Welt zu beeindrucken.Â



Die Expo umfasst eine Gesamtausstellungsfläche von 30.000 Quadratmetern und zieht mehr als zehn nationale oder regionale Tourismusbüros, mehr als 20 Provinzialtourismusbüros und fast 1.000 renommierte Reisebüros, Hotels, Tourismusattraktionen, Fluggesellschaften, Tourismus-Websites und andere Unternehmen aus dem In- und Ausland an. Alle Teilnehmer tauschen Dienstleistungen und Bedürfnisse aus, um eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit anzustreben und gemeinsam von den Möglichkeiten der Tourismusentwicklung durch den Bau der Pilot-Freihandelszone (Hafen) zu profitieren.Â



Die Expo ist nicht nur eine gute Plattform für Kommunikation und Zusammenarbeit, sondern auch ein groà es Fest der Freizeitreisen für die Besucher. Zahlreiche preiswerte globale Tourismusrouten, vergünstigte Flugtickets, vorgestellte Produkte und andere Attraktionen sind ausgestellt und ziehen viele Besucher an, die ihre touristischen Wunschprodukte suchen. Als eines der Highlights ist das â Hainan Tourist Visa" sehr beliebt. Nach Erhalt des â Visums" können die Besucher nicht nur exklusive Geschenke erhalten, sondern haben auch die Möglichkeit, eine 8-tägige Dubai-Luxustour, eine 8-tägige Russland-Luxus-Tour, einen Fünf-Sterne-Hotel-Gutschein, kostenlose Bahn- und Bootstickets zu Sehenswürdigkeiten und andere touristische Belohnungen zu gewinnen.Â



Im Rahmen der Integration von Kultur und Tourismus wird diese Expo die erste branchenübergreifende Integration von kulturellen und kreativen Marken und Ausstellungsmarken sein. Culture Creative IP â Fruit Cutebabies feiern ihr Debüt auf der Expo und ziehen laufend Besucher zum Fotografieren an, während sie einen schönen Anblick bieten. Darüber hinaus spiegeln handgezeichnete Touristenkarten, Cartoon-Tickets und andere Formen der Interaktion die allgegenwärtige â Kultur und Tourismusintegration" der Messe wider und eröffnen ein neues Kapitel des Kulturtourismus.Â



Die Ausstellung wird veranstaltet vom Hainan Provincial Department of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports, Hainan Provincial Department of Commerce und Haikou Municipal People's Government und wird von Redsail MICE, einem lokalen Veranstaltungsunternehmen in Hainan gesponsert. Nach zwei Jahren hat sich die Expo zu einem international einflussreichen Ort entwickelt, der attraktive und internationale Merkmale von Hainan vereint und die Tourismusentwicklung fördert.

