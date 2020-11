¿El 2020 detiene el Cyber Monday? ¡Difícilmente!

WASHINGTON, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- No todos pueden reunirse para celebrar las fiestas, incluso en circunstancias normales. Pero este año no fue para nada normal. En consecuencia, muchos deciden enviar obsequios y utilizar la tecnología de video para reunirse y celebrar las fiestas. Y aunque no podamos solucionar sus problemas tecnológicos para las celebraciones por video, sí podemos garantizar que sus obsequios lleguen a tiempo para que puedan entretenerse. No importa lo que compre en el Cyber Monday, o durante toda la temporada navideña, puede utilizar la función Click-N-Chill con el Servicio Postal y nosotros lo entregamos en Navidad.

¿No desea ir a la Oficina Postal para llevar su obsequio especial? Puede quedarse cómodo en casa y mantener el distanciamiento social si realiza su pedido en línea. Visite usps.com o utilice la función Click-N-Ship a fin de obtener ayuda para enviar su obsequio navideño especial, solicitar cajas Priority Mail gratuitas, imprimir etiquetas de envío, comprar franqueo e incluso solicitar la recolección gratuita de paquetes al día siguiente. Además, usps.com está siempre abierto.

Fechas límite para envíos durante las fiestas de 2020

El Servicio Postal recomienda respetar las siguientes fechas límite para correspondencia y envíos con entrega antes del 25 de diciembre a una Oficina Postal de la Fuerza Aérea/Ejército (APO)/Oficina Postal de la Armada (FPO)/Oficina Postal Diplomática (DPO) y direcciones nacionales*:

9 de diciembre: APO/FPO/DPO ( Código postal 093 solamente ) Servicios Priority Mail y First-Class Mail

) Servicios Priority Mail y First-Class Mail 11 de diciembre: APO/FPO/DPO (todos los demás códigos postales) Servicios Priority Mail y First-Class Mail

15 de diciembre: Servicio USPS Retail Ground

18 de diciembre: APO/FPO/DPO ( excepto código postal 093 ) Servicio USPS Priority Mail Express

) Servicio USPS Priority Mail Express 18 de diciembre: Servicio First-Class Mail (incluidas tarjetas de felicitación)

18 de diciembre: Paquetes First-class (hasta 15.99 onzas)

19 de diciembre: Servicio Priority Mail

23 de diciembre: Servicio Priority Mail Express*

Alaska

18 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental First-Class Mail

hacia/desde EE. UU. continental First-Class Mail 19 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail

hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail 21 de diciembre: Alaska hacia/desde EE. UU. continental Priority Mail Express

Hawái

15 de diciembre: Hawái hacia/desde territorio continental Priority Mail y First-Class Mail

21 de diciembre: Hawái hacia/desde territorio continental Priority Mail Express

*No es una garantía, excepto que se indique lo contrario. Las fechas son para entrega estimada antes del 25 de diciembre. La fecha de entrega real puede variar según el origen, el destino, la fecha y la hora de aceptación de la Oficina Postal y otras condiciones. Se aplican ciertas restricciones. Para los envíos Priority Mail Express despachados desde el 22 de diciembre hasta el 25 de diciembre, la garantía de devolución de dinero se aplica solo si el envío no se entregó, o no se intentó la entrega, dentro de dos días hábiles.

Para enviar paquetes a sus seres queridos que prestan servicios en el ejército o a oficinas postales diplomáticas en el exterior, el Servicio Postal ofrece un precio con descuento de $19.60 en su caja Priority Mail Flat Rate más grande. El precio incluye un descuento por caja de $1.50 para la correspondencia que se envíe a destinos de APO/FPO/DPO de todo el mundo.

Para gestionar los envíos durante las fiestas de este año, el Servicio Postal amplía las entregas de los domingos en ubicaciones que reciben paquetes de gran volumen. Los repartidores también entregarán paquetes Priority Mail Express por una tarifa adicional el día de Navidad en ciertas ubicaciones.

Semana más congestionada

El momento más congestionado de la temporada del Servicio Postal alcanza su punto máximo dos semanas antes de la Navidad, cuando comienzan gran parte de las compras de última hora. Se espera que el tráfico de clientes aumente a partir del 7 de diciembre y se prevé que la semana del 14 al 21 de diciembre será la semana de mayor actividad en cuanto a correspondencia, envíos y entregas.

Campaña publicitaria de fiestas

La campaña de fiestas 2020 del Servicio Postal incluye correo directo, promociones en radio, impresas, digitales y en las redes sociales que destacan la imponente tradición de la organización de brindar alegría y valor a los consumidores y empresas.

El primero de varios anuncios televisivos apareció en el aire a mediados de noviembre y se puede ver en USPS-TV. Se enviará correo directo con información que necesitan saber los consumidores para las fiestas a más de 100 millones de hogares en el Día de Acción de Gracias.

El Servicio Postal también ofrece sugerencias para los envíos en 10 guías prácticas en video. Cada video dura menos de tres minutos y muestra cómo manejar los paquetes, enviarlos y empaquetar una caja para que los artículos lleguen de manera segura.

El correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas o que tengan más de media pulgada de grosor no podrán ser depositados en un buzón de recolección o depositados para ser recogidos por el cartero, en caso de que esté utilizando estampillas para el envío. En lugar de eso, deberá llevarlos a una tienda local de cualquiera de nuestras sucursales del Servicio Postal.

Puede consultar más información y noticias, incluyendo fechas límite para envíos y correspondencia nacional, internacional y a las fuerzas militares en la sección de fiestas en la Sala de Prensa del Servicio Postal en usps.com/holidaynews.

El Servicio Postal no recibe dinero de impuestos para sus gastos operativos y depende por completo de la venta de sus productos y servicios postales para financiar sus operaciones.

Tenga presente: Para recursos para los medios del Servicio Postal de los Estados Unidos, incluidos videos, audios e imágenes en calidad de publicación, visite la Sala de prensa de USPS. Síganos en Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Suscríbase al canal en YouTube de USPS, síganos en Facebook y disfrute nuestro blog Postal Posts. Para obtener más información sobre el Servicio Postal, visite usps.com y facts.usps.com.

Puede encontrar más noticias sobre la temporada de fiestas en USPS, como las fechas límite para el envío de cartas a Santa, en usps.com/holidaynews. Si es personal de prensa y está interesado en comunicarse con un profesional regional de relaciones públicas del Servicio Postal, visite about.usps.com/newsroom/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf.

