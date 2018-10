'El poder del maquillaje' -- SHISEIDO lanza un nuevo género cinematográfico: Maquillaje de entretenimiento

TOKIO, 26 de octubre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- SHISEIDO presenta "The Party Bus", una película online que empuja las fronteras de la imaginación para tentar con nuevas exploraciones a la belleza y la autoexploración a través de 'El poder del maquillaje'. Cuando la tecnología se encuentra con la creatividad en el medio fílmico, se conceptualiza una experiencia visual enteramente nueva, que eleva lo familiar a un género completamente nuevo: Maquillaje de entretenimiento

La película

"The Party Bus" es la segunda y última entrega de las películas originales basadas en la web de SHISEIDO -- una continuación a la galardonada "High School Girl?", que ha reunido más de 10 millones de vistas en YouTube desde su estreno en 2015. Con la presencia de seres míticos en una potente historia de coraje personal y revelación, "The Party Bus" es una creación de la imaginación del críticamente aclamado director Show Yanagisawa para celebrar la belleza de los individuos y defender la expresión del verdadero ser de cada uno en su forma más pura. Mostrando tecnología de animación en 3D ultraprecisa de Japón, la película capta la vitalidad de un mundo de fantasía en una forma profundamente inmersiva.

La historia

"The Party Bus" se centra en tres protagonistas, la princesa Kaguya, su amante Dracula y el misterioso Samurai Zombie. El film abre con la princesa, cuya expresión revela una lucha interior, y expone los sentimientos que tiene tanto por Dracula como por el Samurai Zombie. Sus lágrimas de conflicto se funden con los colores de su maquillaje para dar vida a animaciones mágicas con un poder transformador. A medida que un cautivante interjuego de actividad va teniendo lugar sobre sus facciones, ella reconoce sus verdaderos sentimientos y corre a los brazos de Samurai Zombie. Una mirada de reconocimiento. Un beso.

Los actores

"The Party Bus" presenta a talentos nuevos, entre los que se incluyen Elena An, que personifica a la princesa Kaguya. De ascendencia ruso-coreana, Elena An es conocida por su talento para el modelaje y sus nacientes capacidades actorales. Rina Fukushi, antigua ganadora del galardón Mujer del Año de Vogue Japón, hace el papel de Samurai Zombie, en tanto el bailarín, modelo y coreógrafo ENDo adopta el rol de Dracula.

En el corazón de "The Party Bus" hay un llamado a 'Hacer tu propia historia' al revelar la belleza individual. Mediante el empleo de 'El poder del maquillaje', la heroína descubre una expresión personal única que la empodera con el coraje para marcar su propio camino y seguir sus verdaderos deseos.

"The Party Bus"

-YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=J3DDjKMWkTw

-Website: https://www.shiseido.co.jp/gb/thepartybus/

El making of de "The Party Bus"

-YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=tLxEVVLcbAQ

Acerca de la marca SHISEIDO

SHISEIDO fue fundada en 1872 como una verdadera innovadora -- la primera farmacia de estilo occidental en Japón. Actualmente, la marca es tan ferozmente innovadora como lo era en sus inicios, empujando constantemente las fronteras de la belleza -- ahora en una escala global. Mezclando ciencia artística y estética japonesa, SHISEIDO se ha hecho conocida en todo el mundo como la marca de cosmética de primer nivel con raíces en Japón. Vendida en 88 países y regiones, las ofertas globales de la marca en cuidado de la piel, maquillaje y fragancias incluyen cuidado de la piel de alto rendimiento, una línea de cuidado para el sol y una línea para hombres.

