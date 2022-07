¡El Prime Day de Amazon está a la vuelta de la esquina y trae miles de ofertas en marcas como Samsung, Xbox, Lego, iRobot, Luuna, Levi's, y más!

Durante Prime Day se ofrecerán increíbles descuentos en todas las categorías desde moda y electrónica hasta juguetes y hogar, así como grandes ahorros para todos los miembros Prime. Algunas de ellas son:

Hasta 59% de descuento en accesorios para gaming y consolas.

Hasta 50% de descuento en Herramientas de Peinado, Depiladoras y Rasuradoras.

Hasta 50% de descuento en Luuna y productos seleccionados de Amazon Basics.

Hasta 50% de descuento en accesorios para perro.

Hasta 50% de descuento en Levi's.

Hasta 45% de descuento en cuidado de piel, cepillos eléctricos Oral B, Colgate y otros.

Hasta 40% de descuento en Logitech, HyperX, en controles para Xbox y Nintendo Switch.

Hasta 40% de descuento en Lego Skywalker.

Hasta 40% de descuento en iRobot.

Hasta 40% de descuento en maquillaje L'Oréal, Maybelline y Nyx.

Hasta 35% de descuento en audífonos, bocinas y más.

Hasta 35% de descuento en laptops y monitores.

Hasta 30% de descuento en smarthome y celulares Samsung.

Hasta 30% de descuento en Avera.

Hasta 25% de descuento en drones.

Los dispositivos Amazon también tendrán hasta 50% de descuento:

Los artesanos también ofrecerán hasta 20% de descuento para miembros Prime en joyería, productos para el hogar, moda, y más. Descubre las promociones de Amazon Handmade aquí.

Marcas de pequeñas empresas mexicanas como Yamel Hogar, Binden, ZENZEI, Quotidien, Beyond Vitamins, Stats Sports, Rivero González, Máscara de Látex, Nap Baby y más, también ofrecerán atractivos descuentos a los miembros Prime durante Prime Day.

Amazon también tendrá increíbles promociones para los miembros Prime durante Prime Day como:

3x2 en Belleza en productos seleccionados

Hasta 24 meses sin intereses en Nintendo Switch y PlayStation 5

Hasta 20% de bonificación con bancos participantes.

10% de descuento en compra mínima de $2,000 pesos con el código PRIMEDAY22 con tarjetas Banorte, HSBC, Santander.

pesos con el código PRIMEDAY22 con tarjetas Banorte, HSBC, Santander. Obtén 30% de descuento en la compra de dos o más libros en títulos seleccionados.

Hasta 12 meses sin intereses en compras mínimas de $1,500 pesos.

Consejos para comprar en Prime Day

Los clientes pueden unirse a Amazon Prime o comenzar una prueba gratis en amazon.com.mx/amazonprime para disfrutar de las ofertas de Prime Day.

para disfrutar de las ofertas de Prime Day. Abre el ojo a las ofertas relámpago. Usa la lista de favoritos para hacer un seguimiento de las ofertas relámpago en Prime Day.

la lista de favoritos para hacer un seguimiento de las ofertas relámpago en Prime Day. Métodos de pago durante Prime Day: Tarjetas Bancarias y Amazon Recargable: Los clientes pueden pagar con tarjetas de crédito o débito. Pago con tarjetas de vales de despensa Edenred y Up Sí Vale. Pago en efectivo en Oxxo. Tarjetas de Regalo Amazon. Cupones Amazon: Solo da clic en el botón "Añadir Cupón", agrega el producto a tu carrito de compras, el descuento lo verás reflejado al finalizar tu pedido. Explora los cupones más populares en amazon.com.mx/cupones.

Tarjetas Bancarias y Amazon Recargable: Los clientes pueden pagar con tarjetas de crédito o débito. Pago con tarjetas de vales de despensa Edenred y Up Sí Vale. Pago en efectivo en Oxxo. Tarjetas de Regalo Amazon. Cupones Amazon: Solo da clic en el botón "Añadir Cupón", agrega el producto a tu carrito de compras, el descuento lo verás reflejado al finalizar tu pedido. Explora los cupones más populares en amazon.com.mx/cupones. Crea alertas de ofertas para recibir recomendaciones personalizadas: Activa y recibe notificaciones de alertas de ofertas relacionadas con tus búsquedas recientes en Amazon.

Activa y recibe notificaciones de alertas de ofertas relacionadas con tus búsquedas recientes en Amazon. Establece un recordatorio: Los miembros de Amazon Prime pueden decir: "Alexa, recuérdame el Prime Day", para recibir una alerta cuando comience el evento de ofertas de dos días.

Entregas Prime Day

Las entregas rápidas y gratuitas de los pedidos de Prime Day son posibles gracias a los más de 6,000 empleados en las operaciones de Amazon México, apoyados por tecnología y una variedad de tipos y tamaños de sitios logísticos. Especialmente en temporadas altas como Prime Day, Amazon prioriza la seguridad y el bienestar de sus empleados sobre todo lo demás, ya que todas sus operaciones están pensadas y estructuradas para cumplir con los pedidos de los clientes de la forma más eficiente y segura posible, además proporciona buenos trabajos con salarios y prestaciones competitivas en las industrias, así como jornadas flexibles en el área de operaciones.

Cada día es mejor con Prime

Amazon Prime ofrece lo mejor de las compras y el entretenimiento a más de 200 millones de miembros en todo el mundo. En México incluye acceso ilimitado a películas galardonadas y episodios de TV con Prime Video, 2 millones de canciones sin anuncios, más miles de estaciones y listas de reproducción con Amazon Music, contenido gratis en juegos con Prime Gaming, y más. Amazon Prime fue creado sobre el fundamento de envíos gratis, rápidos e ilimitados en productos elegibles. Prime cuesta $899 MXN al año o $99 pesos al mes y los clientes pueden iniciar una prueba gratis de 30 días de Amazon Prime en Amazon.com.mx/amazonprime .

