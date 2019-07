¡Es un tipo de día Supra!

La edición de lanzamiento del Supra está disponible en los colores Absolute Zero White, Nocturnal Black, o Renaissance Red 2.0, y cada uno tiene tapas de espejo rojas de alto contraste y llantas de aleación forjadas de 19 pulgadas en negro mate.

Las ediciones de lanzamiento del Supra en Absolute Zero White y Nocturnal Black tienen un interior rojo. Cada uno de los asientos deportivos inspirados en la carrera tiene bordes de cuero rojos, con empuñaduras en el volante cubiertas con cuero rojo, y una consola central roja con acentos de fibra de carbón.

La edición de lanzamiento del Supra en color Renaissance Red 2.0 presenta un interior con bordes de cuero negro, con asientos deportivos negros, y volante negro y una consola central negra con acentos de fibra de carbón.

Los Supra de edición de lanzamiento tienen una insignia de fibra de carbón numerada individualmente en el tablero del lado del pasajero, provisto de una gráfica de la firma del presidente de Toyota Motor Corporation y Master Driver Akio Toyoda. El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) para el Supra de edición de lanzamiento es $55,250.

Después de los modelos de la edición de lanzamiento, el Supra estará disponible en versiones 3.0 o 3.0 Premium. Los dos grados tienen el mismo motor de 3.0 litros y 335 hp con 365 libras-pie de par. Una transmisión automática de ocho velocidades con palancas de cambio permite que el Supra se acelere de 0 a 60 millas en 4.1 segundos. El Supra 3.0 tiene un MSRP de $49,990 mientras que el MSRP del Supra 3.0 Premium es de $53,990. Los precios no incluyen el cargo de entrega, procesamiento y manejo de $930.

El grado 3.0 tiene una pantalla de 6.5 pulgadas con capacidad de Bluetooth y iPod, así como asientos Acantara. Navegación y JBL Audio serán opciones disponibles.

El grado 3.0 Premium ofrece una pantalla táctil mejorada de 8.8 pulgadas y formato ancho con navegación, servicios telemáticos Supra Connect, y capacidad inalámbrica Apply CarPlay. También incluye un sistema premium de audio JBL con 12 parlantes, carga de teléfono inalámbrica Qi, una pantalla de visualización frontal (head-up) en color y asientos calentados con bordes de cuero.

Ambos grados vienen equipados con un ágil equilibrio de función y excelente confort y conveniencia. El acceso inteligente sin llave (Keyless Smart Entry), control dual automático de climatización, espejos retrovisores con función de ajuste de la luz, cámara trasera, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, abridor de portón de garaje, espejos plegables eléctricos, y un volante cubierto de cuero son estándares.

Las características de seguridad estándares en ambos grados, así como en la edición de lanzamiento, incluyen un sistema antes de una colisión con detección de peatones, alerta de salida de carril con dirección asistida y luces altas automáticas.

El paquete de asistente al conductor (Driver Assist Package) aporta características adicionales que serán opcionales en ambos grados. Incluye control de crucero con radar dinámico a toda velocidad, monitor de punto ciego, alerta de tráfico que se aproxima y sensores de aparcamiento.

La audaz paleta de pinturas del Supra incluirá Renaissance Red 2.0, Nitro Yellow, Downshift Blue, Absolute Zero White, Tungsten Silver, Turbulence Gray, Nocturnal Black y Phantom Matte Gray.

Para quienes quieran configurar su Supra de ensueño, el configurador ya es operativo en Toyota.com. La campaña de marketing para el Supra, "Getting to Know You" (llegar a conocerte), también está en curso y puede ser vista en ToyotaNewsroom.com.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de los Estados Unidos y Norteamérica hace más de 60 años, y está comprometida con el desarrollo de una movilidad sostenible de próxima generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus. Durante este tiempo, Toyota ha creado una increíble cadena de valor mientras nuestros equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de categoría mundial de más de 38 millones de automóviles y camionetas en América del Norte, donde operamos 14 fábricas, 15 con la inclusión de nuestra empresa conjunta en Alabama (10 en los Estados Unidos), y emplea directamente a más de 47,000 personas (más de 36,000 en los Estados Unidos). Nuestros 1,800 concesionarios norteamericanos (casi 1,500 en los Estados Unidos) vendieron 2.8 millones de automóviles y camionetas (2.4 millones en los Estados Unidos) en 2018.

Con la campaña Start Your Impossible (Pone en marcha tu imposible), Toyota destaca la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, cívicas, académicas y gubernamentales para abordar los retos de movilidad más apremiantes de nuestra sociedad. Creemos que cuando las personas son libres para moverse, todo es posible. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/949799/Toyota_2020_GR_Supra.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/785813/TOYOTA_MEDIA_RELATIONS_LOGO.jpg

