"Estrelas da Ciência" apresenta os nove inovadores selecionados

DOHA, Catar, 17 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O programa televisivo de entretenimento educativo da vida real (reality show) Estrelas da Ciência (Stars of Science), da Fundação Catar (QF -- Qatar Foundation), já realizou 10 audições da temporada – e a competição apenas começou. O júri selecionou os nove cérebros mais inovadores, que irão agora voar para o Parque da Ciência e Tecnologia do Catar, para transformar suas ideias em produtos e competir pelo título máximo do programa, o de "Melhor Inovador Árabe".

Quatro dos nove melhores inovadores são mulheres. Do episódio de Tecnologia da Informação e Comunicação, duas inovadoras sobreviveram a audições. Sylia Khecheni ganhou seu ingresso para a fase de criação de protótipos com um intrincado bloqueador de drones para a privacidade do lar (Home Privacy Drone Blocker), um dispositivo que interrompe transmissões de vídeos sem danificar a fonte do sinal invasor. Enquanto isso, sua colega na competição Rooda Al Qebaisi aproveitou a oportunidade para colocar em teste seu gerente dinâmico de assentos VIP (Dynamic VIP Seating Manager).

A natureza astuta para negócios de Anna Malek alimenta sua paixão por assegurar que seu banco inteligente de carro (Smart Car Seat) não apenas proteja crianças recém-nascidas, mas também dê tranquilidade aos pais, enquanto a pesquisadora científica Nour Majbour irá trabalhar em seu kit de detecção precoce da Parkinson (Parkinson's Early Detection Kit) e está disposta a encontrar uma maneira binária de detectar sinais da doença.

A maior parte dos competidores deste ano vieram de círculos biomédicos, com 10 concorrentes na lista reduzida e cinco incluídos na seleção dos nove melhores. No próximo episódio, o neurocirurgião Walid Albanna irá trabalhar em seu analisador neurovascular do Google (Neurovascular Google Analyzer), projetado para ajudar os médicos a detectar sinais precoces de acidente vascular cerebral recorrente. Ahmed Zahlan, o mais jovem inovador do programa, tem grandes esperanças de que seu detector de glúten sem contato (Contactless Gluten Detector) será, no final das contas, usado pelas pessoas que lutam contra alergias relacionadas ao glúten. E impulsionado por seu entusiasmo por resultados mensuráveis, Abdullah Al Sairafi tentará aperfeiçoar sua bandagem de desempenho esportivo (Sports Performance Patch).

Com apenas dois lugares remanescentes após essas rodadas, cinco concorrentes do episódio sobre energia e meio ambiente competiram pela chance final de reservar um lugar entre os nove melhores do programa. O artista Salim Al Kaabi foi selecionado para trabalhar em seu verniz de olíbano seguro para artistas (Safe Frankincense Varnish for Artists), um produto que anula os efeitos colaterais do verniz ao mesmo tempo que retém a capacidade de trabalhar em pinturas intemporais. Enquanto isso, Ghassan Oueidat se destacou com sua nova ideia para usar um robô de limpeza com gelo seco (Dry-Ice Cleaner Bot), para limpar blocos de torre de forma autônoma. Os telespectadores poderão assistir em 20 de outubro o episódio de criação de protótipos, que terá muita ação.

