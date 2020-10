"Eventos na nuvem" prometem participação mundial na 128ª Feira de Cantão

Faça sua inscrição pelo link: https://fbuyer.cantonfair.org.cn/en/account/new-buyer/register para maiores oportunidades!

Feira de Cantão facilita o acesso total do mercado por meio de eventos de negócios na nuvem

Muitos dos compradores da Feira de Cantão vêm do mercado norte-americano e, nos últimos anos, as comunidades empresariais desses países expandiram sua cooperação com empresas chinesas por meio da Feira de Cantão, beneficiando todas as partes.

Darlene Bryant, Diretora Executiva da Global SF, uma iniciativa de desenvolvimento econômico que conecta empresas chinesas a oportunidades de investimento na área da baía de São Francisco, participou de quase todas as edições da Feira de Cantão, onde pôde descobrir as últimas tendências de desenvolvimento industrial da China. Ela observou que a Feira de Cantão em formato virtual desempenhou um papel único na restauração da relação comercial bilateral entre China e EUA após a pandemia da COVID-19.

Os eventos de negócios na nuvem da Feira de Cantão também incluem países da América Latina.

Gustavo Casares, presidente da Câmara de Comércio Equatoriana-Chinesa, disse que há mais de 20 anos a Câmara organiza grupos de compradores equatorianos para participarem da Feira de Cantão. A Feira de Cantão em formato virtual oferece às empresas equatorianas uma excelente oportunidade para contatos comerciais com empresas chinesas de alta qualidade, sem o incômodo de uma longa viagem. Ele acredita que este modelo inovador ajudará as empresas locais a responder ativamente à atual situação econômica e a atingir seus objetivos de negócios.

Feira de Cantão gera oportunidades sob a Iniciativa do Cinturão e Rota

A Feira de Cantão está empenhada em aprofundar a cooperação econômica e os intercâmbios entre a China e os países participantes da Iniciativa do Cinturão e Rota. Em 30 de setembro, os eventos de negócios da Feira de Cantão realizados na nuvem aconteceram em 8 países da Iniciativa do Cinturão e Rota , como a Polônia, a República Tcheca e o Líbano, e atraíram quase 800 participantes, incluindo compradores, associações comerciais, empresários e a mídia.

Pavo Farah, vice-diretor da Seção de Relações Internacionais da Confederação da Indústria e Transporte da República Tcheca, observou que a Feira de Cantão em formato virtual trouxe novas oportunidades para as empresas encontrarem cooperação econômica e comercial em meio à pandemia da COVID-19. Ele continuará a apoiar empresas e empresários tchecos a participarem da Feira de Cantão juntos.

Os eventos na nuvem continuarão em Israel, no Paquistão, na Rússia, na Arábia Saudita, na Espanha, no Egito, na Austrália, na Tanzânia e em outros países, atraindo mais compradores da Iniciativa do Cinturão e Rota para explorar oportunidades de comércio por meio da Feira de Cantão .

