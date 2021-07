"Festival de camping européen 2021 de Bluetti : créer une expérience de camping 'verte'"

Cela donne aux gens la possibilité de choisir de faire de cette planète un endroit où il fait bon vivre.

L'énergie solaire est la clé d'un avenir énergétique propre. En tant que source d'énergie renouvelable, la seule limite de l'énergie solaire est notre capacité à la transformer en électricité de manière efficace et rentable. C'est pourquoi la société Bluetti investit massivement dans le domaine des énergies vertes.

Il y a tant de choses à aimer dans le camping - Partir en expédition en forêt. Faire un barbecue à l'extérieur du camping avec la famille, écouter le chant des oiseaux en respirant l'air frais. Le camping d'été suscite généralement des associations positives. Mais il faut aussi faire face à la chaleur.

Pendant leurs excursions hors réseau et lors des perpétuelles pannes de courant durant les longues et chaudes journées d'été, les campeurs auront besoin de réserves d'énergie illimitées pour garder leurs aliments frais, leurs boissons froides et, surtout, pour pouvoir profiter du confort des ventilateurs sur pied ou des climatiseurs.

Pour ces situations, les générateurs solaires portables sont le choix idéal. Il s'agit de solutions silencieuses, écologiques et zéro émission pour vos besoins énergétiques à la fois à l'intérieur et à l'extérieur lors des pannes de courant ou pendant les excursions hors réseau. Les générateurs peuvent être facilement rechargés par l'énergie solaire dès qu'il y a du soleil. Grâce au développement rapide du stockage de l'énergie solaire et des batteries Li-ion au cours de la dernière décennie, il existe aujourd'hui sur le marché un nombre impressionnant de marques de centrales électriques portables, dont les produits varient en termes de taille, de puissance et de capacité de stockage des batteries.

Centrale électrique portable BLUETTI AC200P

La centrale électrique portable la plus polyvalente au monde reste performante jusqu'au bout.

Après avoir récolté 6,7 millions de dollars américains grâce au crowdfunding en juillet 2020 et avec des dizaines de milliers d'unités AC200P vendues au cours de l'année écoulée, l'équipe de BLUETTI se concentre sur la fourniture d'un excellent service aux consommateurs et développe constamment de nouveaux produits. Doté de 2000 watts de puissance continue en courant alternatif à onde sinusoïdale pure, d'une énorme capacité de 2000Wh, et utilisant la chimie LiFePO4 la plus durable et la plus sûre, le BLUETTI AC200P est sans aucun doute le générateur solaire le plus compétitif pour son prix. Il peut alimenter tous les besoins sans aucune difficulté, allant d'un réfrigérateur domestique à un climatiseur portable de 8000 BTU. Il peut être rechargé à une vitesse fulgurante grâce à l'énergie solaire, jusqu'à une puissance de 700W. Il est possible de charger l'unité de zéro à pleine capacité en moins de 4 heures grâce à la seule énergie solaire (gratuite).

Principales caractéristiques : 2000 watts (Surge 4800 Watts) - 6*20A AC Outlets - 700W MPPT Solar Input/LiFePO4 Chemistry

BLUETTI EB150

Le BLUETTI EB150 est un générateur solaire tout-en-un qui a été initialement lancé en 2019. Il est apprécié par les clients du monde entier depuis plus de deux ans. Recouvert d'un boîtier en aluminium solide et doté d'un onduleur à onde sinusoïdale pure de 1000 watts, il est capable d'alimenter la plupart de vos appareils en extérieur et en intérieur. La batterie d'une capacité de 1500 Wh de l'EB150 permet de ne pas s'inquiéter de la pénurie d'énergie lors de longs séjours en camping ou de randonnées. Le contrôleur MPPT intégré du BLUETTI EB150 prend également en charge jusqu'à 500 watts d'énergie solaire. Avec un ensoleillement optimal, l'EB150 peut être chargé de zéro à pleine capacité en seulement 4,5 heures.

Principales caractéristiques : Sortie continue de 1000W - Capacité de 1500Wh - Coque solide en aluminium - Entrée solaire MPPT de 500W

Les ventes camping européennes de BLUETTI sont déjà lancées et se terminent le 20 juillet.

À propos de BLUETTI :

Avec plus de 10 ans d'expérience dans la recherche et le développement d'énergie verte, BLUETTI s'engage à fournir des solutions d'alimentation hors réseau de qualité supérieure pour les campeurs et les explorateurs de plein air, et en cas de pannes de courant.

