"Fight to Reunite": como Wuhan enfrentou o COVID-19

PEQUIM, 15 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Em Wuhan, cidade da China Central que foi o epicentro da erupção do coronavírus, novos casos do COVID-19 caíram para um único dígito, com apenas quatro relatados na sexta-feira, de acordo com um vídeo da CGTN.

Os últimos dados mostram que mais de 36.000 pacientes já se recuperaram em Wuhan, o que significa mais de 70% do total de casos. A cidade da Província de Hubei, na China Central, que foi mais duramente castigada pelo coronavírus, está certamente a caminho da recuperação.