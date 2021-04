„Football for Friendship eWorld Championship" geht in die nächste Runde auf der Online-Plattform F4F World

MOSKAU, 24. April 2021 /PRNewswire/ -- Die „Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) geht Ende Mai in ihre zweite Runde. Diesmal werden 211 Länder vertreten sein.

Die wichtigsten Ereignisse des sozialen Kinderprojekts von Gazprom Football for Friendship (F4F) finden in diesem Jahr pandemiebedingt im digitalen Format statt. Die „Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) 2021 wird erneut auf dem eigens für F4F entwickelten Multiplayer-Simulator „Football for Friendship World" (F4F World) ausgetragen. Jede Mannschaft besteht aus sechs Spielern. Ein Spiel geht 2 x 3 Minuten.