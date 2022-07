« Forum des droits de l'homme de Beijing 2022 » se concentre sur le thème : « Ensemble pour une gouvernance des droits de l'homme plus équitable, plus juste, plus rationnelle et plus inclusive »

PÉKIN, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Coorganisé par la Société chinoise pour l'étude des droits de l'homme et la Fondation chinoise pour le développement des droits de l'homme, le Forum des droits de l'homme de Beijing 2022 s'est déroulé le 26 juillet dans la capitale chinoise. Près de 200 hauts fonctionnaires, experts, universitaires et diplomates de quelque 70 pays et organisations internationales y ont participé. Autour du thème du forum, les participants se sont librement exprimés et ont procédé à un échange de vues profond.

Padma Choling, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale et président de la Société chinoise pour l'étude des droits de l'homme, a appelé tous les pays à s'attacher fermement aux principes dit de « partage d'un sort commun, de tolérance, d'enrichissement mutuel, de dialogue d'égal à égal, et de recherche des terrains d'entente par-delà les divergences », afin de dégager un consensus en matière du développement des droits de l'homme.

Selon Huang Mengfu, président de la Fondation chinoise pour le développement des droits de l'homme, le thème du Forum correspond à l'aspiration commune de toute l'humanité au renforcement et à l'amélioration de la gouvernance mondiale en matière de droits de l'homme.

Jiang Jianguo, vice-président de la commission des affaires ethniques et religieuses du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC) et vice-président exécutif de la Société chinoise pour les études sur les droits de l'homme a déclaré qu'il faut poursuivre les valeurs telles que la diversification, l'autonomie, l'ouverture et l'inclusivité et enrichir de concert l'écosystème de civilisation pour les droits de l'homme.

Bhofal Chambers, président de la Chambre des représentants du Liberia a salué les efforts déployés par la Chine dans le traitement des questions relatives aux droits de l'homme. Elle a rappelé les diverses aides chinoises, la participation et le soutien de la Chine accordé à la cause de protection des droits et intérêts des femmes et des enfants d'autres pays. John Ross, ancien directeur de la politique économique et commerciale de Londres, considère que la Chine a réalisé des résultats exceptionnels en matière de la lutte contre la pauvreté absolue, de la protection des droits des femmes, et de la protection des droits de la santé et de la vie des populations dans le contexte de COVID-19. Danilo Türk, ancien président de la Slovénie, a affirmé que l'Initiative pour le Développment mondial et l'Initiative pour la Sécurité mondiale avancées par le président chinois M. Xi Jinping sont bien accueillis par le monde. Akmal Kholmatovich Saidov, premier vice-président de la Chambre législative du Parlement ouzbèke et directeur du Centre national des droits de l'homme de la République d'Ouzbékistan, souligne qu'il n'existe pas un modèle de développement universel pour tous les pays et qu'il est primordial de renforcer la coopération internationale dans la réalisation de l'objectif de développement durable de l'ONU. Mme Alena Douhan, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l'exercice des droits de l'homme, souligne qu'il faut consolider la protection des droits des populations vulnérables.

Le Forum édition 2022 s'est divisée en 5 sous-forums différents, sous les thèmes respectives : « le développement durable et la protection des droits de l'homme », « la démocratie et la protection des droits de l'homme », « la santé publique et la protection des droits de l'homme », « le multilatéralisme et la gouvernance des droits de l'homme », « l'ouverture, l'inclusion, le développement et la protection des droits de l'homme ».

Fondé en 2008, le Forum des droits de l'homme de Beijing en est cette année à la 10ème édition. Il est déjà devenu une importante plateforme d'échanges internationale sur les droits de l'homme, apportant la sagesse et la force au développement sain de la cause internationale des droits de l'homme.

