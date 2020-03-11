«Global Eco» успешно поставляет скруббер 'MS-Sox' для компании «Hyundai Merchant Marine»

«Количество компаний-судовладельцев, которые рассматривают возможность установки на свои суда скруббера вместо использования мазута с очень низким содержанием серы (VLSFO) растет во всем мире, и соответственно количество запросов и заказов на скрубберы также увеличивается», об этом заявил г-н Со Мин Су, председатель правления «Global Eco».

Г-н Со сообщил, что «Большинство сухих доков на китайских верфях во втором квартале 2020 года полностью забронированы для модернизации скрубберов. Чтобы установить скруббер, судно должно зайти в сухой док с целью восстановления нижней части судна. После помещения судна в сухой док в среднем на модернизацию требуется 40-60 дней. Однако, скруббер 'MS-Sox' является единственным в мире скруббером, который не требует нахождения судна с сухом доке и может быть установлен за две недели.»

Г-н Со также добавил, что «'MS-Sox' привлекает внимание из-за отсутствия необходимости сухого докования судна, установку за 12 дней, максимального использования существующей конструкции судна и срока поставки с даты заказа всего 4 месяца. Успешное выполнение более 20 проектов для мировых компаний-судовладелцев само по себе является гарантией превосходного качества продукции.»

Что касается процесса установки, он сообщил следующее: «Для балкеров – судов перевозящих навалочный груз и судов-перевозчиков руды очень большого водоизмещения (VLOC) «Global Eco» проводит предрейсовые физические испытания, технико-экономическое тестирование и 3D-сканирование. Затем, по прибытии судна в Китай после 90-дневного рейса Китай-Бразилия-Китай. После завершения подготовления (к примеру, весь рабочие силы, материалы и коммунальные услуги и пр.) мы проводим все работы по модернизации вместе с прибытием корабля.»

Так, фактически в октября 2019 года «Global Eco» провела работы по модернизации скрубберов одновременно для трех судов.

В заключение г-н Со пояснил, что «Скруббер 'MS-Sox' от «Global Eco» является оптимальным скруббером для судовладельцев. В данный момент на основании договора возможно завершить установку уже в июне этого года. И мы планируем начать более активную деятельность по продаже скрубберов по всему миру.»

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1088745/Global_Echo.jpg

SOURCE Global Echo Co., Ltd.