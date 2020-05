„Globale Online-Konferenz für Risikokapital 2020 Qingdao" abgehalten

QINGDAO, China, 9. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Am Vormittag des 8. Mai wurde im Internationalen Konferenzzentrum von Qingdao die von der Regierung der ostchinesischen Stadt organisierte „Globale Online-Konferenz für Risikokapital 2020 Qingdao" unter dem Motto „Neue Plattform der internationalen Kooperation und neue Chancen für die Industrie der wissenschaftlichen und technischen Innovation" abgehalten. Experten und Wissenschaftler aus aller Welt aus den Bereichen Investition, Industrie und Wissenschaft sowie Unternehmer nahmen an der Online-Konferenz im Format „Gesicht zu Gesicht" und „Bildschirm zu Bildschirm" teil und diskutierten über die weitere Zusammenarbeit und die Entwicklung. Auch der Sekretär des städtischen Parteikomitees, Wang Qingxian, der auch Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Shandong ist, nahm an der Konferenz teil und hielt eine Rede. Weitere Redner auf der Konferenz waren der Vize-Gouverneur der Provinz Shandong, Liu Qiang, der Sekretär des Parteikomitees und Präsident der China Securities Investment Fund Association, Hong Lei, sowie die Vize-Geschäftsführer der Börsen in Shanghai und Shenzhen, Que Bo beziehungsweise Li Hui. Der Bürgermeister von Qingdao, Meng Fanli, leitete die Eröffnungszeremonie.