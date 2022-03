"GO UNREAL": INGRESSOS JÁ ESTÃO À VENDA PARA O #ABUDHABIGP DE 2022, COM SWEDISH HOUSE MAFIA COMANDANDO O SHOW APÓS A CORRIDA NA SEXTA-FEIRA

O fim de semana da corrida deste ano será de 17 a 20 de novembro no circuito Yas Marina, com a final da temporada da F1 de 2022 ocorrendo após quatro dias de diversão e corrida repletos de ação. As primeiras pessoas a comprarem os ingressos receberão um desconto de compra antecipada de até 30% em ingressos selecionados para o imperdível fim de semana de quatro dias na Ilha de Yas.

A corrida histórica de 2021 foi um dos eventos esportivos mais assistidos do ano, com 108 milhões de espectadores sintonizando para a final decisiva do título, com o novo layout do circuito Yas Marina. A temporada de 2022 começou no Bahrein no início deste mês, prometendo uma emoção e ação semelhantes com novas regras que criam uma nova geração de carros e novas batalhas nas pistas.

Além dos quatro dias de diversão repletos de adrenalina, os portadores dos ingressos podem esperar emoções da corrida ao vivo no circuito Yas Marina, aventuras divertidas da Ilha de Yas e shows pós-corrida de Yasalam, que acontecerão novamente no Parque Etihad.

O grupo indicado a vários Grammy Swedish House Mafia serão os primeiros superastros globais a serem anunciados, comandando o show de sexta à noite de Yasalam após a corrida. O trio – Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell – combina house music com a batida cheia de atitude do hip-hop, a personalidade do rock'n'roll e grandeza cinematográfica e está lançando seu álbum de estreia completo, Paradise Again [Republic Records], que deve ser lançado em abril de 2022, preparando perfeitamente o caminho para seu show de novembro em Abu Dhabi.

O acesso aos shows é exclusivo para os portadores de ingressos do Grande Prêmio de Abu Dhabi. As primeiras pessoas a comprarem ingressos para o Grande Prêmio também poderão garantir ingressos Golden Circle para vivenciar a experiência de sentar na primeira fila no Parque Etihad.

Oferecendo uma vivência incomparável na Ilha de Yas durante as festividades de quatro dias, o Grande Prêmio apresentará uma experiência de arquibancadas variadas – um ingresso combinado especial de três dias para a F1, que dá aos compradores a oportunidade de ter acesso a várias arquibancadas e vistas diferenciadas e únicas da pista durante todo o fim de semana.

Como sempre, há uma série de opções de ingressos para os fãs escolherem, acesso disponível em Abu Dhabi Hill e nas arquibancadas, bem como acesso aos shows pós-corrida de Yasalam. E, pela primeira vez, os portadores de ingressos poderão escolher seus assentos na arquibancada, utilizando um visualizador virtual e interativo, que oferece aos compradores uma ideia do que verão a partir de seu lugar ao comprar um ingresso on-line.

Os fãs que desejarem adquirir uma experiência premium poderão escolher entre uma variedade de pacotes de hospitalidade que oferecem a oportunidade de aproveitar o evento líder de esportes e entretenimento da região no melhor dos ambientes, com alimentos e bebidas de alta qualidade e DJs ao vivo.

Com anúncios mais interessantes ainda por vir, compre seu ingresso agora para garantir que você não perca um dos maiores eventos do ano. Para comprar, acesse: www.yasmarinacircuit.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776675/AbuDhabiGP_2022_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1776676/AbuDhabiGP_2022_2.jpg

FONTE Abu Dhabi Motorsports Management

