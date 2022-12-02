Компания GWM подписала контракты с сотнями дистрибьюторов для сохранения динамики роста глобальных продаж
Dec 02, 2022, 09:19 ET
БАОДИН (Китай), 2 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 30 ноября компания GWM подписала контракты с сотнями дистрибьюторов на Таиландской международной транспортной выставке (Thailand International Motor Expo) 2022 года для дальнейшего расширения своей глобальной сети сбыта.
По словам вице-президента компании GWM Паркера Ши (Parker Shi), компания стремится к глобализации с целью развития. В целях дальнейшего расширения своего присутствия на глобальном рынке и удовлетворения потребностей зарубежных клиентов компания GWM будет максимально использовать свою экосистему для создания более светлого будущего с более совершенными и интеллектуальными транспортными средствами на новых источниках энергии.
В тот же день компания пригласила более 200 дистрибьюторов со всего мира посетить стенд компании GWM на транспортной выставке, ее магазины и демонстрационный центр в Бангкоке, чтобы ознакомиться с полным ассортиментом интеллектуальных продуктов и технологий компании GWM, использующих новые источники энергии.
Дистрибьютор из одной из стран-членов АСЕАН заявил: «Ряд инновационных транспортных средств и технологий, работающих на новых источниках энергии, демонстрируют потенциал компании GWM. Как партнер компании, я полностью уверен в ее новых электромобилях».
Чтобы дать дистрибьюторам более глубокое представление о своих транспортных средствах и интеллектуальных технологиях, в которых используются новые источники энергии, 1 декабря компания GWM также организовала различные ходовые испытания своих автомобилей, включая разгон до 100 км/ч, слалом и автоматическую парковку. В ходовых испытаниях приняли участие модели HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, ORA GOOD CAT (продающаяся под брендом FUNKY CAT на европейском рынке), TANK300 и GWM POER.
«В Австралии популярны различные модели автомобилей компании GWM. Модель ORA GOOD CAT показала хорошие результаты в ходе испытаний. Эта модель впечатляет своим оригинальным внешним видом и удобным салоном. После выхода на австралийский рынок модель ORA GOOD CAT принесет революционные изменения на местный рынок», — заявил дистрибьютор из Австралии.
Во время ходовых испытаний сотрудники GWM записали отзывы дистрибьюторов. Дистрибьюторы одобрили модели в ходе испытаний и выдвинули требования относительно их адаптации к привычкам вождения местных покупателей. Кроме того, некоторые дистрибьюторы также выразили готовность представлять автомобили компании GWM на новых источниках энергии для продаж на местном рынке.
Один из дистрибьюторов, впервые подписавший соглашение с компанией GWM и участвовавший в ходовых испытаниях модели HAVAL H6 PHEV, сказал следующее: «Гибридные электромобили компании GWM особенные. Они могут стать отличными решениями в отрасли новой энергетики. Модель HAVAL H6 PHEV отличается высокой энергоэффективностью и отличной топливной экономичностью. Я надеюсь вскоре предложить эту модель нашим местным пользователям».
Дистрибьюторы примут участие в Зарубежной конференции GWM 2022 года, которая состоится 2 декабря. Партнерские отношения, установленные с этими зарубежными дистрибьюторами, являются очередным шагом, предпринятым компанией GWM в рамках стратегии глобализации и перехода на новые источники энергии.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1959686/image_1.jpg
SOURCE GWM
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