Компания GWM расширяет свою глобальную стратегию перехода на новые источники энергии

БАОДИН (Китай), 6 декабря 2022 г. /PRNewswire/ -- 2 декабря компания GWM провела свою Зарубежную конференцию 2022 года в Таиланде. Более 200 дистрибьюторов из более чем 50 стран и регионов мира обсудили стратегию компании GWM в области развития и перехода на новые источники энергии.

GWM Deepens Its Global New Energy Strategy

Компания GWM имеет полную цепочку производства автомобилей на новых источниках энергии в Таиланде. Целью этого мероприятия является предоставить зарубежным дистрибьюторам возможность ознакомиться в одном месте с продуктами на новых источниках энергии, технологиями их производства, продажами и другими аспектами, а также показать пример для перехода на новые источники энергии в других регионах.

На конференции представитель компании GWM Thailand рассказал о стратегическом выпуске автомобилей на новых источниках энергии на местный рынок. Уделяя особое внимание автомобилям на новых источниках энергии, компания также выпустила на рынок другие продукты, включая гибридные электромобили (HEV), гибридные электромобили с подзарядкой от сети (PHEV) и электромобили на аккумуляторных источниках питания (BEV). На базе завода в Районге по производству автомобилей на новых источниках энергии компания GWM также создала целую экосистему, включающую производство транспортных средств, интеллектуальные продукты, услуги зарядки и образ жизни пользователей.

Всего за один год компания GWM добилась выдающихся успехов на рынке стран АСЕАН. По состоянию на ноябрь 2022 года компания поставила в Таиланд более 13 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, при этом гибридный электромобиль HAVAL H6 занимал ведущие позиции по объему продаж на рынке внедорожников класса C в течение 15 месяцев. Со своей базы в Таиланде компания поставляет автомобили на новых энергоносителях в другие страны АСЕАН.

Вице-президент компании GWM Паркер Ши (Parker Shi) заявил, что в Таиланде уже существует богатый опыт развития новой энергетики, который компания может использовать. Поскольку Таиланд является одним из ключевых рынков для компании GWM, ее достижения и экспансия на этом рынке сделают GWM одним из лидеров перехода к экологически чистой и устойчивой энергетике.

Компания GWM также быстрыми темпами внедряет свою стратегию перехода на новые источники энергии по всему миру. На европейский рынок были официально выпущены модели автомобилей WEY Coffee 01 и ORA FUNKY CAT (также известная под названием ORA GOOD CAT). Первая партия автомобилей марки WEY Coffee 01 уже была отгружена и скоро будет доставлена покупателям в Германии. Кроме того, компания планирует экспансию на рынки Испании и Швеции для продвижения своих транспортных средств на новых источниках энергии и расширения сегмента автомобилей премиум-класса. Рынок Южной Америки. В ноябре этого года компания GWM завершила техническую модернизацию своего завода в Бразилии. Это достижение заложило прочную основу для выхода на мировой рынок.

В сочетании с быстрой реализацией стратегии перехода на новые источники энергии оно способствовало глобальному расширению бизнеса и росту продаж. Сегодня компания имеет торговую сеть за рубежом, насчитывающую 700 дилерских центров, ее продукция экспортируется в более чем 170 стран и регионов, а общий объем зарубежных продаж превышает 1 миллион транспортных средств. В период с января по октябрь этого года объем продаж транспортных средств на новых источниках энергии превысил 100 000 автомобилей.

Компания GWM продолжит реализацию своей глобальной стратегии в области новой энергетики с учетом особенностей рынка стран АСЕАН. Компания также будет постоянно изучать новые энергоносители, которые помогли бы удовлетворить спрос покупателей по всему миру на экологически чистые транспортные средства, и обеспечивать им возможность экологичного и интеллектуального вождения.

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