Компания GWM официально представила новую модель HAVAL H6 PHEV

БАОДИН (Китай), 7 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- 28 сентября была официально представлена модель HAVAL H6 PHEV, что стало очередным достижением направления новой энергетики компании GWM.

На презентации HAVAL H6 PHEV представитель компании GWM Ли Руфен (Li Ruifeng) заявил следующее: «HAVAL стремится стать самым профессиональным и ценным брендом внедорожников в новом энергетическом секторе».

Boosting new energy vehicles, GWM HAVAL H6 PHEV Officially Launched

Были представлены аккумулятор, режимы питания и многие другие особенности модели HAVAL H6 PHEV.

HAVAL H6 PHEV использует «бронированный» аккумулятор и снижает риски безопасности аккумулятора за счет высокопрочной стальной коробки, системы теплоизоляции и высокопрочной защитной рамы.

Что касается питания, оснащенная гибридной трансмиссией L.E.M.O.N. DHT модель HAVAL H6 PHEV может автоматически переключаться между шестью режимами питания, такими как режим электромобиля, последовательное соединение, прямое электропитание, прямой экономичный привод, параллельное соединение и рекуперация энергии, чтобы двигатель всегда находился в пределах диапазона максимальной энергоэффективности.

«Гибридный силовой агрегат с подзарядкой HAVAL H6 PHEV значительно повысил дальность пробега и экономию топлива»,— заявил известный китайский телеканал Ifeng.

Модель HAVAL H6 PHEV поступила в продажу в Китае и в скором времени будет доступна в Таиланде.

Помимо этого автомобиля, по всему миру уже представлены и получили признание на рынке гибридные электромобили HAVAL H6, JOLION HEV и другие модели компании GWM на новых энергоносителях. 2 сентября этого года количество гибридных электромобилей H6 и JOLION, производимых заводом Rayong New Energy в Таиланде, достигло 10 тысяч единиц.

Быстрая трансформация HAVAL в сфере новой энергетики неотделима от места GWM в производственной цепочке новой энергетики, включая гибридную трансмиссию L.E.M.O.N. DHT и аккумуляторную технологию.

«Технологическая интеграция всех секторов производственной цепочки позволила добиться значительного развития HAVAL», — заявил Ли Руфен.

Гибридная трансмиссия L.E.M.O.N. DHT, разработанная компанией GWM, представляет собой высокоинтегрированную бензиноэлектрическую гибридную систему, совместимую как с гибридной, так и гибридной подзаряжаемой архитектурой (HEV/PHEV).

Компания SVOLT, основанная компанией GWM, сформировала всеобъемлющий потенциал в области производства новых энергоносителей, развернула исследования и разработки материалов, элементов и модулей аккумуляторных батарей и официально объявила в сентябре этого года, что займется переработкой аккумуляторных батарей.

Кроме того, компания GWM создала комплексную экосистему цепочки поставок для «производства-хранения-транспортировки-заправки-применения» в области технологий водородной энергетики.

«Новая энергетика имеет чрезвычайно сложную систему производственных цепочек. Если мы хотим стать одним из ведущих игроков в этой области, мы должны создать здоровую экологию для отрасли новых энергоносителей»,— заявил президент компании GWM Му Фэн (Mu Feng).

Компания GWM продолжит инвестировать в исследования и разработки в области безопасной и экологически чистой энергетики для создания глобальной производственной цепочки низкоуглеродной автомобильной промышленности. Это будет включать в себя исследования и разработки в таких областях как автомобилестроение, цепочки поставок, производство, логистика, продажи и использование транспортных средств, а также утилизация и переработка.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1915341/Boosting_new_energy_vehicles__GWM_HAVAL_H6_PHEV_Officially_Launched.jpg

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