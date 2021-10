„Halten Sie Ihre Versprechen!" - COP26-Klimaaufruf von 1,8 Millionen Fairtrade-Erzeugern an die Staats- und Regierungschefs

Verbraucher sind aufgerufen, sich mit den Erzeugern zu solidarisieren und eine Petition zu unterzeichnen, die die Regierungen auffordert, JETZT zu handeln

WASHINGTON, 6. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- In einem offenen Brief, der im Namen von 1,8 Millionen Erzeugern des Fairen Handels weltweit im Vorfeld der COP26 verschickt wurde, werden die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, ihr Versprechen einzulösen und den einkommensschwachen Ländern, die unverhältnismäßig stark von der Klimakrise betroffen sind, jährlich 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen.

In dem Schreiben werden die reichen Nationen, die am meisten für den Klimawandel verantwortlich sind, dafür kritisiert, dass sie ihre Zusagen zur Reduzierung ihrer Emissionen und zur angemessenen Unterstützung der unter den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels leidenden landwirtschaftlichen Erzeuger nicht eingehalten haben.

In dem von Vertretern der Fairtrade-Produzentennetzwerke in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik unterzeichneten Schreiben werden die Regierungen gewarnt, dass ihre Untätigkeit den Lebensunterhalt der bäuerlichen Bevölkerung und die weltweite Nahrungsmittelversorgung gefährdet.

Unter der Überschrift „Seien Sie fair mit Ihren Klimaversprechen" heißt es darin: „Wir bauen die Nahrungsmittel an, die von Menschen auf der ganzen Welt gegessen werden… Aber unsere Fähigkeit, dies zu tun, ist durch die rücksichtslose Schädigung unserer Umwelt infolge jahrelanger gebrochener Versprechen in Bezug auf die Klimakrise schwer beeinträchtigt worden.

„Sie haben versprochen, die Emissionen zu reduzieren, die für extreme Wetterverhältnisse verantwortlich sind, die unsere Felder an einem Tag austrocknen und am nächsten wieder unter Wasser setzen. Aber die Emissionen steigen gefährlich an, während Ihr Ehrgeiz zu gering bleibt. Sie haben versprochen, Finanzmittel für den Klimaschutz bereitzustellen, damit wir trotz des Klimawandels weiterhin Lebensmittel anbauen können. Aber es kommt so gut wie nichts bei uns an."

Achtzig Prozent der weltweit erzeugten Lebensmittel stammen von 500 Millionen Familienbetrieben. Landwirte in klimatisch gefährdeten Ländern nutzen bereits ihr Fachwissen, um Lösungen für das Klima zu finden, aber das reicht nicht aus: Es bedarf finanzieller Unterstützung.

In dem Schreiben werden die Regierungen außerdem aufgefordert, die Umweltschutzvorschriften für Unternehmen zu verschärfen und faire, CO2-arme Handelsabkommen zu fördern.

Eine Delegation von Fairtrade-Bauern wird diesen November am COP26-Gipfel in Glasgow, Schottland, teilnehmen, um den Brief persönlich zu überbringen.

Fairtrade mobilisiert ethisch denkende Käufer, den Aufruf der Erzeuger zu unterstützen, indem sie eine weltweite Petition unterzeichnen, die auf der digitalen Kampagnenplattform von Fairtrade verfügbar ist.

Die Fairtrade-Kampagne „Seien Sie fair mit Ihren Klimaversprechen" ist ein entscheidender Aufruf zum Handeln in einer Zeit, in der systemische Veränderungen im Handel nicht schnell genug erfolgen.

