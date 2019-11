"Het Friedrichstadt-Palast is solidair met minderheden" - Directeur Schmidt hijst vlag tegen antisemitisme ter gelegenheid van 100-jarig bestaan

Gedurende de 100 jaar sinds zijn oprichting heeft het paleis de gehele recente Duitse geschiedenis meegemaakt – van de roerige jaren twintig en het nationaalsocialisme, via de Tweede Wereldoorlog, tot de opdeling van Berlijn en de Duitse hereniging. "Deze nalatenschap is deel van ons," aldus Dr. Schmidt. "Gezien onze geschiedenis is het ons duidelijk geworden dat vrijheid een groot goed is – dat sneller kan verdwijnen dan we denken. Daarom leren wij van onze geschiedenis: samen moeten we opkomen voor vrijheid, democratie en diversiteit."

"Wij willen een teken van solidariteit voor het Joodse leven in Duitsland in het leven roepen," aldus de directeur, met name gezien de gebeurtenissen van 2019. De 55-jarige benadrukt dat het Friedrichstadt-Palast uit overtuiging solidair is met minderheden en wijst op de in oktober door extreem rechts gepleegde terroristische aanslag in de Duitse stad Halle, waarbij op de voor het Joodse geloof heiligste dag van het jaar een synagoge het doelwit was.

Al jaren geeft het Friedrichstadt-Palast heldere signalen tegen discriminatie af. Zo nodigt het theater voor zijn premières geen ambassadeurs uit landen met antihomowetten meer uit. Directeur Schmidt veroorzaakte ook opschudding in 2017, toen hij zich na de entree in het Duitse parlement van de rechts-populistische partij 'Alternative für Deutschland' (AfD) nadrukkelijk uitsprak tegen discriminatie van welke soort dan ook. Dat had serieuze gevolgen: het theater ontving een bommelding en moest worden ontruimd, inclusief de bijna 2.000 gasten. Dr. Schmidt ontving ook doodsbedreigingen.

Met 700.000 gasten per jaar is het Friedrichstadt-Palast tegenwoordig het best bezochte theater van Berlijn.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1037115/Friedrichstadt_Palast_Berlin_Video.mp4

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1037109/Friedrichstadt_Palast.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1037110/Reinhardt_Schmidt.jpg

SOURCE AFP Marketing & Communication Services GmbH for Friedrichstadt-Palast