'Him or me': Una muestra desde las perspectivas canadiense y alemana

SOESTERBERG, Países Bajos, 28 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El 14 de febrero de 2020 se pondrá en marcha la muestra titulada 'Him or me. A Canadian and a German' en el National Military Museum (NMM) con el fin de conmemorar el '75 aniversario de la liberación'. La muestra enseña dos historias personales profundas auténticas de un soldado canadiense y otro alemán, la realidad se ve a través de los ojos de dos auténticos soldados. La muestra durará hasta el día 26 de septiembre del año 2021.

'Him or me. A Canadian and a German'