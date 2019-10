« Him or me »: une exposition des points de vue allemand et canadien

SOESTERBERG, Pays-Bas, 28 octobre 2019 /PRNewswire/ -- L'exposition « Him or me. A Canadian and a German » (Lui ou moi. Un Canadien et un Allemand) devrait ouvrir au Musée militaire national (MMN) le 14 février 2020 pour commémorer le 75e anniversaire de la Libération. L'exposition relate deux histoires vraies, profondément personnelles, d'un soldat canadien et d'un soldat allemand ; la réalité vue par les yeux de deux militaires. L'exposition se poursuivra jusqu'au 26 septembre 2021.



« Him or me. A Canadian and a German »