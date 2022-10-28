Компания Hisense стремится стать идеальным партнером чемпионата мира по футболу в Катаре

В этом году компания Hisense, являющаяся официальным спонсором Чемпионата мира по футболу в Катаре FIFA World Cup Qatar 2022™, представила серию специальных продуктов, готовясь обеспечить высочайшее качество просмотра на Чемпионате мира по футболу и стать идеальным партнером клиентов во время этого самого долгожданного футбольного мероприятия.

Серия телевизоров ULED и лазерных телевизоров: удовольствие как на стадионе

Ближе к началу Чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре компания Hisense демонстрирует свой новый ассортимент телевизоров с использованием новейших технологий, которые дарят клиентам по всему миру возможность наблюдать игру как будто из первого ряда.

Телевизор ULED U7 от Hisense обеспечивает идеальное качество просмотра матчей за счет режима искусственного интеллекта, технологии Ultra Motion с частотой 120 Гц и самых современных технологий передачи изображения, таких как полноматричная локальная регулировка яркости на квантовых точках. Помимо потоковой трансляции спортивных событий, телевизор ULED TV U7 является также превосходным выбором для различных жизненных сценариев: функция адаптации к окружающему освещению идеально подходит для создания домашнего кинотеатра; функция Game Mode PRO, сертифицированная AMD Freesync Premium, обеспечивает всю необходимую поддержку для геймеров, предоставляя клиентам лучшее качество игрового изображения и улучшенное погружение в пространство игры.

Кроме того, лазерный телевизор Hisense L9H, поддерживающий разрешение до 4K Ultra HD, может показывать в высокой четкости самые захватывающие моменты матчей, от замысловатых маневров игроков до лиц болельщиков. Революционная лазерная технология Tri-Chroma на 107% лучше цветовой схемы BT. 2020 и предлагает более яркие и аутентичные изображения.

Сектор бытовой техники: удовлетворение потребностей клиентов

Помимо серии телевизоров, компания Hisense также добилась выдающихся результатов в секторе бытовой техники, включая холодильники, интеллектуальные кондиционеры и стиральные машины. Используя интеллектуальные технологии, бытовая техника Hisense улучшает быт.

Стиральная машина Hisense с автодозировкой не требует лишних усилий и энергоэффективна. Одной заправки моющего средства хватает на 16 стирок. Кондиционер Hisense Energy Pro Plus с функцией AI Smart обеспечивает точный контроль температуры, влажности, скорости и направления потока воздуха. Удостоенный наград холодильник серии PureFlat может обеспечивать более высокое качество работы морозильной камеры в разгаре матча с помощью встроенного диспенсера для льда и воды. Эти продукты могут служить отличным дополнением к просмотру игр и высококлассному образу жизни, подчеркивая стремление компании Hisense быть брендом для людей.

Начиная с электроники и заканчивая электробытовой техникой, основной задачей каждого изделия Hisense является повышение степени удовлетворенности и качества обслуживания клиентов. В будущем компания Hisense сохранит верность своей первоначальной концепции и будет непрерывно выпускать продукцию, отвечающую интересам и потребностям людей.

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SOURCE Hisense