¡HOLA! USA despide el 2019 y comienza el 2020 con una doble portada, con dos de las latinas que marcan pauta en Estados Unidos: Natti Natasha y Eva Mendes

Eva Mendes, por su parte, nos revela sus secretos para seguir siendo una de las latinas más poderosas de Hollywood, sin descuidar su rol de madre de dos niñas. Además, nos revela cuán importante es para ella mantener su cultura cubana viva dentro de su familia, y lo que hace para que esas raíces continúen en su hijas.

"En una reveladora entrevista exclusiva, Natti nos abrió su corazón para contarnos de dónde viene, cómo llegó al megaestrellato, y lo que está por venir…" señala Miguel Sirgado, editor de la revista. "De la misma manera, nuestra otra portada pertenece a una superestrella latina, que brilla en la meca del cine, quien nos contó cómo se inspiró en su madre y en las mujeres de su familia para convertirse en una exitosa empresaria y diseñadora de moda. Hoy, la actriz cubanoamericana Eva Mendes maneja todas sus facetas —madre, mujer de negocios y empresaria— consciente del legado de su progenitora, una mujer humilde y trabajadora que, con su ejemplo, le inculcó la importancia de poner manos a la obra a pesar de los obstáculos", agrega.

¿Hubo carencia económica en tu hogar?

Sí, cuando era bastante pequeñita. Era un momento en que la economía del país no estaba bien. Mi papá es un excelente profesor, superinteligente; le tengo una admiración increíble porque ha hecho libros de matemáticas, de cálculo, de física. Dios lo bendiga. Siempre ha trabajado muy honradamente. Y recuerdo algo que él decía, y dice todavía: "Dios proveerá", y eso es algo que me sembró. Significa que ahora las cosas pueden ir un poquito malas, pero Dios siempre está interviniendo para que mejoren. El que se levanta a trabajar y a luchar, siempre va a tener una solución.

¿Es cierto que durante un tiempo estuviste indocumentada en Estados Unidos?

Sí, estuve indocumentada. Realmente fue sin planearlo pues llegué con mi visa de turista y estando en Estados Unidos se venció. Y yo decía: "Si regreso a República Dominicana, no voy a poder regresar en el momento correcto", porque yo sentía que ese era el momento para buscar lo que tenía que buscar. Así que me quedé y fue muy difícil, porque sientes el rechazo. Obviamente nadie quiere estar indocumentada, porque es extremadamente difícil y hasta un poco abusivo, porque te ponen a trabajar horas que no te esperas, y tienes que hacerlo.

¿Qué te tocó hacer para sobrevivir y salir adelante?

Yo limpiaba en la casa donde me quedaba; esa era la manera de pagar, limpiando. [También trabajé] en una fábrica, y recuerdo que me ponían a hacer cosas diferentes: un día me tocaba en la línea de producción de cosméticos, otro envolviendo paquetes...

¿Cuál ha sido la colaboración musical que ha tenido un significado especial para ti?

Ahí sí me la pusiste difícil. Cada colaboración que he hecho ha sido con artistas que admiro. Daddy Yankee para mí era un sueño desde pequeña. Yo decía: "Dios mío, uno nunca se imagina que alguien tan admirado tenga tanta humildad". Daddy Yankee marcó un antes y un después en mi carrera. Otra colaboración que me encantó fue con Thalía. ¡A quién no le encantaría colaborar con esa mujer espectacular! Ozuna también ha sido un boom. Cuando salió una de sus primeras canciones, quería grabar con él por su voz. Criminal es una cancion en la que participé en la composición. Ahora acaba de salir el remix de La mejor versión de mí, con Romeo [Santos]. Romeo es un orgullo para la República Dominicana, y hacer una bachata junto a él, de una cancion mía… Te voy a decir la verdad, aún no me lo creo.

Pretendientes no te deben faltar…

Pero te digo la verdad, yo siento que los hombres se intimidan, o no sé cuál es el problema. No sé si me admiran de lejos. Vamos a decir que me están admirando de lejos. Porque no se atreven a acercarse mucho [Risas]. Pero espero que esa lista sea larga [Risas].

Sobre el haber lanzado su colección junto a New York & Co.

¡Gracias! Me siento muy afortunada de estar haciendo algo que me permite ser creativa, y expresarme de otra forma. Crecí en los años ochenta y noventa, y tan pronto como cumplí 12 años, mi madre me dejó ir al mall con mis amigas, porque estaba a solo unas cuadras de la casa. Tengo una familia cubana muy estricta. Y todo lo que hacíamos era pasar el rato en los centros comerciales. Así de que el hecho de que estoy en una tienda real, significa mucho para mí.

Su familia como gran inspiración:

Tengo dos hermanas mayores, y recuerdo verlas a ellas y a mi mamá cuando se arreglaban y fijarme en lo que llevaban puesto. Las observaba y me encantaba verlas sentirse bien al ponerse algo hermoso. Mi mama me ayuda con mujeres que yo personalmente no conocía cuando era pequeña. Recibo mucha inspiración de las latinas de esa época. Por eso mi madre y yo comenzamos a hablar y a buscar ideas. Es una manera de compartir juntas y estrechar nuestros lazos.

