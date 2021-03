"Horizontally to the Side, Vertically to the End": Een groot patroon van armoedebestrijding tot stand brengen door middel van wetenschap en technologie

Op 20 april 2020 ging president Xi Jinping naar Zhashui, Shaanxi om de inspanningen van armoedebestrijding te inspecteren en prees hij dat de kleine schimmel een grote industrie heeft gevormd.

"De lof van de president bevestigt de tastbare rol die sci-tech in de aanpak van armoedebestrijding speelt, waaronder de industrie rondom de schimmel uit het gebied." Li Yu, academicus van de Chinese Academy of Engineering en professor aan de Jilin Agricultural University, zei opgewonden,

"90% bergen, 5% water en 5% velden" is een waarheidsgetrouwe weergave van Zhashui, een doelgebied voor armoedebestrijding door het Ministerie van Wetenschap en Technologie (Ministry of Science and Technology (MOST)). Met behulp van technologie heeft zich gaandeweg rondom de kleine schimmel een grote industrie gevormd. Heerlijke smaak en goede afmeting... De zwarte schimmel en jadeschimmel die door het team van Li Yu werden geselecteerd, speelden een cruciale rol bij de armoedebestrijding van Zhashui en de welvaart van de mensen.

De inzet van wetenschap en technologie is een belangrijk onderdeel van de nationale strategie voor armoedebestrijding en ontwikkeling. De inzet van wetenschap en technologie is een van de top tien maatregelen tegen armoede die de stuurgroep van de staatsraad Armoedebestrijding en Ontwikkeling in 2016 heeft vastgesteld.

Sinds het 18e Nationale Congres van de Communistische Partij van China (NCCPC) heeft de MOST de strategie voor armoedebestrijding stevig vastgegrepen: bij gerichte armoedebestrijding moet de wil om armoede te bestrijden prevaleren en moeten tegelijkertijd de benodigde kennis en vaardigheden worden verstrekt. MOST heeft het project voor armoedebestrijding via de inzet van wetenschap en technologie van "honderd platforms, duizend samenwerkingsverbanden, tienduizend commissarissen", geïnnoveerde mechanismen voor interministeriële coördinatie, oosterse en westelijke sci-tech armoedebestrijding en een "vier-niveau koppeling" grondig geïmplementeerd, waardoor een groot patroon van sci-tech armoedebestrijding is bewerkstelligd: "Horizontally to the Side, Vertically to the End".

De armoedebestrijding door middel van wetenschap en technologie heeft aanzienlijke resultaten opgeleverd. De sci-tech-afdelingen van alle niveaus in China hebben 1.290 innovatie- en ondernemerschapsplatforms opgericht in door armoede getroffen gebieden, 77.000 sci-tech samenwerkingsverbanden samengesteld, 289.800 sci-tech-commissarissen geselecteerd, meer dan 20 miljard RMB geïnvesteerd, 37.600 projecten geïmplementeerd en de toepassing van meer dan 50.000 geavanceerde en praktische technologie bevorderd waardoor nieuwe varianten schimmels zijn ontstaan.

Beschouw de ontwikkeling van industrieën met landelijke kenmerken als het belangrijkste front

Li Yu is de enige academicus op het gebied van onderzoek naar eetbare en medicinale schimmels in China. Changchun en Zhashui liggen 2102 kilometer uit elkaar. Waarom was de schimmeloogst van het team van Li Yu in Zhashui zo goed?

Er is een aangrijpend verhaal over armoedebestrijding door middel van wetenschap en technologie. In 2017 ging het team van Li Yu onder leiding van MOST naar Zhashui om daar te beginnen met het bestrijden van armoede.

"Wetenschap en technologie hebben aanzienlijke resultaten behaald bij het bestrijden van armoede in Zhashui en andere plaatsen. De sleutel ligt in de ontwikkeling van industrieën met landelijke kenmerken als belangrijkste front." De verantwoordelijke van MOST zei

"In Zhashui heeft MOST 28 speciale projecten geïmplementeerd voor de centraal geleide lokale wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, 70,5 miljoen RMB geïnvesteerd, meer dan 380 wetenschappelijke en technologische talenten geïntroduceerd en training georganiseerd voor meer dan 3.000 mensen die in dienst zijn van armoedebestrijding en voor mensen die door armoede getroffen waren.

In juli 2016 wees president Xi Jinping er tijdens een inspectie in Ningxia op dat het ontwikkelen van industrieën de fundamentele manier is om armoede te bestrijden. Het is noodzakelijk de maatregelen aan te passen aan de lokale omstandigheden en industrieën te cultiveren als de fundamentele uitweg uit armoede.

Sinds de 18e NCCPC hebben sci-tech-afdelingen van alle niveaus in China 37.600 sci-tech-projecten geïmplementeerd op alle niveaus in door armoede getroffen gebieden, inclusief nationale belangrijke R&D-programma's en speciale projecten voor de centraal geleide lokale wetenschappelijke en technologische ontwikkeling, waardoor de armoedebestrijding lokaal snel op gang kwam.

Meer dan 66 miljoen RMB is geïnvesteerd in de nationale belangrijkste R&D-programma's "hoogwaardige en hoogrenderende belangrijke marktgewassen en de verbetering van de kwaliteit en efficiëntie van sci-tech innovatie door industrieën", "blauwe graanschuur sci-tech innovatie", "cruciale technologie R&D voor voedselveiligheid" en andere belangrijke speciale projecten om de aquacultuur-, schimmel- en zeldzame eetbare paddenstoelenindustrieën groter en sterker te maken.

De popularisering en toepassing van technologieën voor het kweken van nieuwe varianten van Coptis chinensis, hoogrenderende teelt, uitgebreid gebruik van bijproducten en andere technologieën hebben ervoor gezorgd dat het uitgebreide rendement van de Coptis chinensis-industrie in Shizhu, Chongqing 360 miljoen RMB heeft bereikt, en het gemiddelde inkomen van telers 46.000 RMB is.

Luopu County, Xinjiang heeft armoedebestrijdingsfondsen van meer dan 60 miljoen RMB geïntegreerd om de grootste duivenkweekbasis in het gebied van Hotan te bouwen, 193 arme mensen aan het werk te krijgen en 7.900 arme huishoudens uit de armoede te halen met een inkomenstoename van meer dan 1.000 RMB per hoofd van de bevolking.

De sci-tech-afdelingen van alle niveaus in China hebben de toepassing van meer dan 50.000 geavanceerde praktische technologieën en nieuwe varianten gepromoot, zoals de "technologie voor geïntegreerde kweek van rijstvis" en "de technologie voor het aanaarden van grond", die een sterke impuls gaven aan de ontwikkeling van kwaliteitsverbetering van industrieën in arme gebieden.

De sci-tech commissarissen worden een nieuwe kracht in de strijd tegen armoede

In 2015 kwam Zhu Youyong, een 60-jarige commissaris voor sci-tech en tevens academicus van de Chinese Academy of Engineering, naar zijn geboorteplaats Lancang County, het meest verarmde gebied van Yunnan. Hij stelde zichzelf een nieuw doel: wetenschap en technologie gebruiken om armoede uit te bannen.

Hij is als sci-tech commissaris gestationeerd in het dorp Haozhiba, Lancang om armoede te bestrijden om een academische werkplek op te zetten in het plattelandsgebied van China.

Zhu Youyong, die door de lokale bevolking "academicus van de boeren" wordt genoemd, bevorderde de transformatie van wetenschappelijke en technologische prestaties op basis van de feitelijke situatie op het platteland, en richtte de academische opleiding tot armoedebestrijding op het gebied van wetenschap en technologie op.

Op dit moment wordt de biologische aanplant van Panax notoginseng onder het bos gepromoot in de door armoede geteisterde berggebieden van Lancang voor meer dan 1.000 mu (ongeveer 1700 acres), en in de provincie Yunnan worden aardappelen in het late seizoen gepromoot in een gebied van meer dan 5 miljoen mu (ongeveer 0,83 miljoen acres).

"Armoedebestrijding door middel van wetenschap en technologie heeft ons in staat gesteld om 'inactieve wintervelden' om te vormen tot 'productieve velden' en een winteraardappelindustrie te ontwikkelen in Lancang", aldus Zhu Youyong.

Op 20 oktober 2019 gaf president Xi Jinping belangrijke instructies op de 20e verjaardag van de implementatie van het sci-tech commissaris-systeem.

Xi zei dat sinds de implementatie van het systeem de afgelopen 20 jaar steeds meer experts naar het platteland zijn gestuurd om de landbouw, plattelandsgebieden en boeren te dienen met wetenschap en technologie. Ze hebben geholpen om het beleid van de partij inzake landbouw, plattelandsgebieden en boeren bekend te maken, landbouwwetenschap en -technologie populair te maken, technologische innovatie en ondernemerschap op het platteland te leiden en dorpen uit de armoede te leiden. "Ze hebben boeren in staat gesteld een sterker gevoel van voldoening en geluk te verwerven", vulde hij aan.

Sinds de 18e NCCPC zijn experts geselecteerd door de sci-tech-afdelingen van alle niveaus in China naar de frontlinie van armoedebestrijding gestuurd, waarbij ze in feite volledige dekking van wetenschappelijke en technologische diensten en bevordering van ondernemerschap hebben bereikt in bijna 100.000 geregistreerde, door armoede geteisterde dorpen verspreid over het land. Ze hebben boeren het goede voorbeeld gegeven en hen uit de armoede geleid. Tijdens het proces kwamen enkele toonaangevende voorbeelden naar voren, zoals Li Yu, Zhao Yafu, Yao Jianmin, Lyu Xiulan en Zhu Youyong.

Sinds 2014 heeft de centrale overheid in totaal 2,14 miljard RMB geïnvesteerd om het "Three Districts" Talent Support Programme voor bijzondere wetenschappelijke en technologische talenten uit te voeren. In 1.118 "Three Districts"-provincies in centrale en westelijke provincies zijn meer dan 120.000 wetenschappelijke en technologische talenten geselecteerd . Bovendien werden meer dan 20.000 lokale talenten opgeleid die bekwaam zijn op het gebied van technologie, uitvoering en management, en de meesten van hen zijn terugkerende arbeidsmigranten en afgestudeerden die als dorpsfunctionarissen werken. Al deze maatregelen werden genomen om een werkteam samen te stellen dat de door armoede getroffen bevolking wordt bestempeld als volhardend en professioneel.

We gaan een stuk landbouwgrond ontwikkelen om innovatiegedreven gerichte armoedebestrijding te demonstreren

In januari 2016 inspecteerde president Xi Jinping het armoedebestrijdingswerk in Jinggangshan en wees hij erop dat "Jinggangshan een voorbeeld moet zijn en voorop moet lopen in armoedebestrijding".

MOST volgt altijd het pad van innovatiegedreven ontwikkeling en bouwt provincies waarop de armoedebestrijding gericht is uit tot innovatiegedreven demonstratievelden op het gebied van precisie-armoedebestrijding. Het heeft een groep functionarissen met sterke zakelijke vaardigheden en sci-tech experts geselecteerd en gestuurd, en heeft wetenschappelijke en technologische projecten met goede resultaten geïmplementeerd. Daarnaast is een aantal innovatieve en ondernemende platforms opgericht en is een reeks onderscheidende en duurzame industrieën rondom armoedebestrijding ontwikkeld.

Statistieken tonen aan dat MOST sinds 2016 meer dan 1,1 miljard RMB heeft geïnvesteerd en hulpfondsen heeft geïntroduceerd in 5 provincies waarop armoedebestrijding gericht was. MOST heeft ook meer dan 250 projecten geïmplementeerd, waaronder het nationale hoofdplan voor onderzoek en ontwikkeling, het speciale project van de centraal geleide lokale ontwikkeling van wetenschap en technologie en het speciale project van "Science & Technology Boosts the Economy 2020" waarmee in totaal 219 miljoen RMB werd geïnvesteerd. Er is ongeveer 845 miljoen RMB geïnvesteerd voor hulp, zijn er bijna 200 nieuwe varianten van de schimmel ontstaan en er zijn meer dan 100 belangrijke industriële technologieën ontwikkeld die het technologische niveau van de industriële ontwikkeling in de beoogde landen voor armoedebestrijding effectief hebben verbeterd.

In de vijf provincies voor armoedebestrijding heeft MOST meer dan 30 platforms voor innovatie en ondernemerschap opgezet, waaronder nationale en provinciale landbouwwetenschappelijke en technologieparken, serviceruimte voor innovatievelingen, subcentra voor collaboratieve innovatie, demonstratiebases voor wetenschap en technologie, industriële demonstratieparken en centra voor de coördinatie van wetenschappelijke en technologische hulpbronnen, om de diepgaande integratie van wetenschappelijke en technologische innovatie met industrieën te vergemakkelijken en om de kwaliteit en efficiëntie van toonaangevende industrieën voor armoedebestrijding te verbeteren.

Sinds 2018 heeft MOST 65 armoedebestrijdingsfunctionarissen geselecteerd uit de 30 sessies van de Science and Technology Poverty Alleviation Group in Jinggangshan, een provincie voor gerichte armoedebestrijding, die in totaal 338 projecten in 35 dorpen hebben ondersteund die door armoede getroffen waren, en waarmee een totale investering van 345 miljoen RMB gemoeid was.

Alle vijf provincies die Most voor armoedebestrijding op het oog had hebben de armoede eerder dan gepland van zich afgeschud. Daarvan nam Jinggangshan de leiding en liet de woorden van president Xi over "Jinggangshan een goed voorbeeld zijn in de strijd tegen armoede" uitkomen.

Er moeten gerichte maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de hulp de huishoudens bereikt in de door armoede getroffen dorpen.

Het uitgangspunt van de revitalisering van het platteland is industriële welvaart.

Hoe minder ontwikkeld de regio's zijn, des te meer innovatiegedreven ontwikkelingsstrategieën ze moeten implementeren.

De hele partij en de hele samenleving moeten blijven samenwerken om een sterke synergie te vormen op het gebied van armoedebestrijding en ontwikkeling.

Bovenstaande uitspraken klinken door.

Het bereiken van armoedebestrijding door middel van wetenschap en technologie ligt in de precisie van het werk, gericht op de industrie en op innovatie, afhankelijk van de gezamenlijke inspanning van mensen en het vertrouwen op volharding.

Sinds de 18e NCCPC hebben de sci-tech-afdelingen van alle niveaus in China een pad verkend van innovatiegedreven gerichte armoedebestrijding door gebruik te maken van de voordelen van wetenschap en technologie en menselijke hulpbronnen.

Bestrijding van armoede is niet het einde, maar een nieuwe start van het nieuwe leven en het nieuwe streven. In dit land van hoop zullen wetenschap en technologie meer kansen creëren, China's prestaties op het gebied van armoedebestrijding consolideren en uitbreiden, het platteland in alle opzichten nieuw leven inblazen en nieuwe en grotere bijdragen leveren aan het behalen van nieuwe overwinningen door China in alle opzichten uit te bouwen tot een groot modern socialistisch land.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1446544/77_000.jpg

SOURCE Science and Technology Daily