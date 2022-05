"Horrorscope" - Il romanzo a fumetti - approderà in TV

"Horrorscope" è stato originariamente scritto da Brian Evans, Mark Andrew Biltz e Helen Marie Bousquet nel 2014. È stato adattato in un romanzo a fumetti nel 2021. È stato pubblicato come romanzo a fumetti diversi mesi fa, con Kirkus recentemente che lo descrive come straordinariamente originale, "una storia di orrore con personaggi forti; una radiante opera d'arte."

"Sapevamo da sempre che avrebbe finito per essere una serie televisiva. A questo punto bisogna decidere dove vogliamo che sia", afferma Evans.

Il romanzo originale può essere acquistato su Amazon.com o su Audible per gli appassionati di audiolibri.

Il nuovo romanzo a fumetti può essere acquistato su Amazon.

Un'anteprima del libro è stata trasmessa in oltre 10.000 cinema in tutto il mondo, in onda come anteprima prima di qualsiasi altro film che un amante del cinema può vedere nelle sale.

"Lo abbiamo pubblicizzato lì, perché sapevamo che sarebbero stati nello stesso posto a sedere a guardare questo libro sullo schermo", afferma Evans.

La storia parla di una veggente costretta a prevedere il futuro della mafia. Quando alla fine viene assassinata da un viceboss diffidente, i segni dello Zodiaco prendono vita per cercare vendetta.

"Siamo molto entusiasti del futuro di tutto questo, e anche se gli altri non erano della stessa opinione, la nostra fiducia nella storia ci ha fatto andare avanti", ha dichiarato il coautore Mark Andrew Biltz.

Narada Michael Walden, il produttore dietro la colonna sonora più venduta di tutti i tempi, "the Bodyguard", ha già scritto la canzone del tema per la produzione finale.

"Abbiamo sempre saputo che era una questione di tempo, e da Taiwan a Seattle al Regno Unito, abbiamo deciso cosa volevamo fare", afferma Biltz.

Il romanzo a fumetti ha ricevuto recensioni a cinque stelle in ogni pubblicazione di critica di fumetti fino ad oggi. Westwind Comics Spagna ha adattato il romanzo.

