Компания Huawei проводит Европейский день инноваций в Париже

Сотрудничество с местными партнерами в целях стимулирования инноваций

ПАРИЖ, 19 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Huawei провела в Париже Европейский день инноваций 2022 года под тематическим названием «Открытые инновации для устойчивой Европы». В этом мероприятии приняли участие новаторы со всего мира, которые работают над созданием «цифровой Европы» и изучением способов использования цифровых технологий для защиты окружающей среды.

Программа началась со вступительной речи депутата Европейского парламента Адрианы Мальдонадо (Adriana Maldonado) «Инновации как лучший инструмент решения глобальных проблем будущего», где она подчеркнула, что Европа срочно нуждается в цифровых инновациях для решения проблем будущего. Она также призвала к созданию по-настоящему открытой экосистемы, в рамках которой предприятия, стартапы, ученые и политики могли бы совместно работать над обеспечением того, чтобы Европа продолжала играть ведущую роль в ближайшие годы.

Гаэль Блонделле (Gaël Blondelle), вице-президент по развитию экосистем фонда Eclipse Foundation, одного из крупнейших сообществ с открытым исходным кодом в ЕС, также выступил с презентацией в поддержку использования открытого исходного кода для решения инновационных проблем, с которыми сталкивается в настоящее время Европа, а Дарио Росси (Dario Rossi), директор A14NET Lab & DataCom Lab, исследовательского центра компании Huawei в Париже, рассказал о том, как компания Huawei вносит свой вклад в развитие науки и инноваций во Франции и Европе.

Открытая экосистема, основанная на цифровых технологиях, может ускорить рост Европы

Вице-президент по отраслевым решениям компании Empolis Information Management Райнер Терлуттер (Rainer Terlutter) выступил на мероприятии по вопросу о том, почему инновации в цифровых технологиях так важны для Европы, заявив следующее: «Интеллектуальные продукты и услуги, основанные на искусственном интеллекте и интеллектуальных знаниях, являются двигателем цифровизации».

Генеральный директор и основатель компании Green Tech Innovations Дэвид Чкири (David Chquiry) также добавил, что «работая вместе, мы можем использовать граничные вычисления и другие новые технологии для создания экологически чистых решений».

Интересной особенностью Дня инноваций 2022 года стали стартапы и будущие лидеры, которые поделились историями своего успеха. Например, директор по развитию экосистем международного стартап-сообщества Dogpatch Labs Джейк Филлипс (Jake Phillips) представил экосистему своей компании и подчеркнул потенциал инноваций и роста рабочих мест, который она принесет. Он рассказал о том, что 2021 год стал эпохальным годом инвестиций в стартапы с миллиардной капитализацией в Европе, а стартапы вступили в фазу сверхроста. Он также остановился на их работе по стимулированию позитивных инициатив развития, которые позволяют стартапам раскрывать свой потенциал.

Атул Шривиджай Атавале (Atul Shrivijay Athavale), руководитель подразделения облачной экосистемы Huawei Cloud WEU, объявил об официальном запуске программы стартапов и конкурса разработчиков Huawei Cloud в Европе в рамках стремления Huawei Cloud к сотрудничеству с партнерами в целях создания инновационной экосистемы стартапов и разработчиков.

Экологичная и устойчивая Европа тесно связана с цифровыми технологиями

Еще три докладчика, включая технического директора фонда Porini Тони Карадонна (Toni Caradonna), руководителя по охраняемым районам Центра природоохранных мероприятий Джеймса Хардкасла (James Hardcastle) и генерального директора Rainforest Connection Бурхана Яссина (Bourhan Yassin), совместно призвали к созданию более зеленой и экологически безопасной Европы с использованием инновационных цифровых технологий.

Huawei продолжает вносить свой вклад в развитие Европы

Затем участники ознакомились с докладом д-ра Басалиско (Basalisco), директора Copenhagen Economics, который поделился основными выводами исследования, опубликованного 17 октября. Это исследование показало экономический вклад компании Huawei в развитие Европы в 2021 году, который является значительным с точки зрения увеличения добавленной стоимости, создания рабочих мест и доходов от налогов в Европе. Компания Huawei также внесла значительный вклад в исследования и инновации, развитие талантов, устойчивое развитие, а также в социальную и цифровую инклюзивность в Европе.

В заключительном выступлении Дня инноваций 2022 года вице-президент по корпоративным коммуникациям компании Huawei Карл Сон (Karl Song) представил несколько примеров реального вклада компании Huawei в цифровое, интеллектуальное и экологически чистое развитие как в Европе, так и во всем мире, заявив следующее: «Мы всегда будем привержены цифровой трансформации французских и европейских малых, и средних предприятий и созданию более цифровой Европы».

SOURCE Huawei