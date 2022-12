"humy con Charlie Puth" -- El servicio de comunicación por suscripción que debutará el 2 de diciembre

TOKIO, 9 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- MIXI, Inc. se enorgullece en anunciar el lanzamiento de humy, una plataforma por suscripción que se especializa en las comunicaciones entre artistas y fanes, el 2 de diciembre de 2022.

MIXI es una empresa de tecnología japonesa en Tokio. Para enriquecer las comunicaciones y brindar momentos de alegría, la empresa ofrecerá servicios agradables de comunicación a nivel mundial para amigos y familiares, incluidos MIXI, MONSTER STRIKE, FamilyAlbum y TIPSTAR. Gracias a la experiencia obtenida de estos servicios de comunicación, la empresa ha desarrollado un nuevo negocio en la industria de la música para crear conexiones nuevas y significativas entre fanes y artistas.

MIXI no está sola en su visión de humy ni en la búsqueda de la innovación. Es un honor para MIXI anunciar una asociación a nivel mundial con Charlie Puth, el cantante, compositor y productor multiplatino y nominado a los premios Grammy y multiplatino, como el primer artista en humy. El servicio oficial de comunicación con los fanes "humy con Charlie Puth" se lanzará simultáneamente a nivel mundial el 2 de diciembre. (No disponible en algunos países y regiones).

Sitio oficial: https://charlieputh.humy.me/

humy es una plataforma en la que los usuarios pagan una cuota anual para convertirse en suscriptores prémium del servicio oficial de comunicación con los fanes de su artista favorito. Los suscriptores prémium no solo podrán ver contenido del trabajo y la vida privada del artista, sino que también podrán participar en conciertos en línea y eventos exclusivos para los fanes suscritos. Los suscriptores tendrán acceso a una red social exclusiva, donde se podrán comunicar directamente con el artista y ver publicaciones que solo se pueden disfrutar aquí. Los suscriptores también reciben tarjetas de felicitación digitales para eventos y pueden participar en sorteos de entradas para conciertos antes de que salgan a la venta.

Descripción general del servicio

- Nombre: humy con Charlie Puth

- Página web: https://charlieputh.humy.me/

- Contenido exclusivo para suscriptores:

1) Conciertos en línea (uno o más al año)

2) Reuniones de fanes en línea (una o más al año)

3) Acceso prioritario a los sorteos de venta de entradas*

4) Red social exclusiva

5) Videos especiales

6) Tarjeta de membresía digital

7) Tarjetas digitales de felicitación

*No se aplica a todas las presentaciones de Charlie Puth. Las actuaciones aptas se anunciarán en el sitio web oficial una vez que se confirmen las fechas.

- Plan: Plan Prémium: USD 100,00 al año

- Formas de pago: tarjeta de crédito o PayPal

- Fecha y hora de lanzamiento: 1 de

diciembre de 2022: México: 9:00 p. m. (CST), 2 de

diciembre de 2022: Brasil 12:00 a. m. (BRT), Sudáfrica 5:00 a. m. (SAST), Arabia Saudita 6:00 a. m. (AST), India 8:30 a. m. (IST), Indonesia 10:00 a. m. (WIB), Japón 12:00 p. m. (JST), Australia 2:00 p. m. (AEDT) (se pueden omitir algunos países).

Mensaje de Charlie Puth:

"¡Estoy muy emocionado de asociarme con MIXI como el primer artista en aparecer en humy! No es ningún secreto que me encanta dejar que los fanes conozcan mi proceso creativo y mi vida cotidiana, pero no podría estar más emocionado de tener otra plataforma para conectarme con personas de todo el mundo".

Sobre Charlie Puth

Charlie Puth ha demostrado ser uno de los creadores de éxitos más consistentes y colaboradores más buscados de la industria de la música. Puth ha conseguido ocho sencillos multiplatino, cuatro nominaciones a los premios Grammy, tres Billboard Music Awards, un Critics Choice Awards y una nominación a los premios Globo de Oro. Su LP nominado a los premios Grammy de 2018, Voicenotes, obtuvo la certificación Oro por la Recording Industry Association of America (RIAA) solo cuatro días después de su lanzamiento y ha registrado más de 5.600 millones de reproducciones en todo el mundo. La colaboración de Puth en 2020 con Gabby Barrett en su remezcla "I Hope" le valió su cuarto tema entre los diez mejores de la Billboard Hot 100, alcanzó el número uno en la lista Billboard "Adult Pop Songs" y ganó el Billboard Music Awards 2021 en la categoría "Mejor colaboración". Puth también coescribió y produjo el sencillo récord de The Kid Laroi y Justin Bieber, "Stay", que rápidamente se convirtió en una de las canciones más famosas de 2021 y ostenta el título del número uno con el reinado más largo en la lista Billboard Global 200 y el primero en liderarla por dos dígitos al pasar once semanas en la parte superior de la lista. Puth lanzó recientemente su esperado tercer álbum de estudio, CHARLIE, a través de Atlantic Records. Con exitosos sencillos "Left and Right (feat. Jung Kook de BTS)", "That's Hilarious" y "Light Switch", la "colección elaborada por expertos" (de la revista Rolling Stone) ha superado los mil millones de reproducciones a nivel mundial y ha recibido elogios de la crítica. Recientemente, Puth emprendió su gira "One Night Only", dando la bienvenida a los fanes de todo el mundo de manera cercana y personal, mientras comparte su último álbum y grandes éxitos.

Visite

https://www.charlieputh.com/tour/ para obtener más información y las próximas fechas de la gira

Sobre MIXI, Inc.

Para enriquecer las comunicaciones y brindar momentos de alegría, MIXI ofrecerá servicios agradables de comunicación para amigos y familiares, incluidos MIXI, MONSTER STRIKE, FamilyAlbum y TIPSTAR. La empresa prioriza la "sorpresa del usuario" y se enfoca en promover conexiones profundas y significativas en lugar de simplemente aumentar la cantidad y frecuencia de la comunicación. A través de este esfuerzo, la empresa cree que inspira una comunicación más profunda y rica en el mundo.

Sitio web oficial de MIXI: https://mixi.co.jp/en/

FUENTE MIXI, Inc.

