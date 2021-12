„Ich begrüße die Idee von Aspire Fellows Meet Other Sports sehr", sagte Arsene Wenger beim Aspire Academy Global Summit

Prof. Di Salvo: Die 7. Ausgabe des Aspire Academy Global Summit ist eine Brücke zwischen Fußball und anderen Sportarten

DOHA, Katar, 9. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Auf dem virtuellen 7. Aspire Academy Global Summit 2021, der am Donnerstag stattfand, sprach Arsene Wenger, ehemaliger Trainer des FC Arsenal und derzeitiger Leiter der Abteilung für globale Entwicklung bei der FIFA, über das Thema: „Aspire Fellows Meet Other Sports ". In seinem Vortrag sagte er, dass die Rolle eines Trainers oder Managers nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten sehr wichtig ist.