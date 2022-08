"Il cibo del tempio coreano" naturale sta per arrivare in Italia per Terra Madre Salone del Gusto

SEUL e TORINO, Italia, 14 settembre 2018 /PRNewswire/ -- La Città di Torino, Slow Food, e la Regione Piemonte in collaborazione con il MIPAAF (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) presentano dal 22 al 24 settembre "Terra Madre Salone del Gusto," il Festival internazionale di Slow Food, assieme a Slow Food International per offrire un'esperienza di cibo del tempio, che rappresenta una delle varietà di cibo sano e la dieta dei Buddisti coreani che praticano l'ascesi.

Provate il nuovo comunicato stampa multimediale qui: https://www.multivu.com/players/English/8400151-korean-temple-food-italy/

Il cibo del tempio fa riferimento alla dieta che i monaci seguono nei templi e che aiuta le loro pratiche di ascetismo, basate, secondo gli insegnamenti del Buddha, sull'astinenza da ingredienti specifici come per esempio da cinque vegetali acidi (aglio, scalogno, erba cipollina, cipolla e porri) e dalla carne, da sostituire con ingredienti naturali di stagione. È infatti noto che piatti a base di alimenti conservati e fermentati, che possono essere consumati per un lungo periodo di tempo, come il kimchi, lascino un senso di saggezza e benessere.

Tre giorni di workshop dedicati al cibo del tempio coreano, si terranno tutti i giorni durante il Terra Madre Salone del Gusto dalle ore 12.00 alle ore 13.30 presso il Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri (Corso Stati Uniti 27, Torino). Le persone possono partecipare alle lezioni e alle dimostrazioni sul "baru gongyang" tenute dalla Ven. Jeongkwan, un'esperta del cibo del tempio coreano, così come la programmazione che permette un'esperienza reale del "baru gongyang" saranno aperti ai primi 20 partecipanti iscritti anticipatamente.

"Baru gongyang" è un modo meditativo di mangiare con gratitudine nei templi buddisti. Dedicare del tempo a considerare l'origine del cibo, essere grati per la natura e le persone che ci portano cibo, e prendere solo la quantità che può essere consumata. Questo è un modo eco-friendly di mangiare e allo stesso tempo riflette un senso di equità basato su uno spirito di comunità.

Il Cultural Corps del buddismo coreano presenterà il cibo del tempio, dopo il grande successo ottenuto al Terra Madre Salone del Gusto 2014, e all'Expo 2015 di Milano. Il Cultural Corps del buddismo coreano ha organizzato ristoranti con cibo del tempio coreano, workshop e conferenze "baru gongyang". Ha stretto legami con l'Università delle Scienze Gastronomiche comunicando attraverso il cibo.

Ven. Jeongkwan terrà una conferenza speciale presso l'Università il 25 settembre sul tema "Natura, umano e cibo". Il 26, presenterà il suo famoso piatto, "Braised shiitake mushrooms in grain syrup and pancakes made with potato and beet" (Funghi shiitake brasati in salsa di cereali e pancake di patate e barbabietole). Diversi piatti del cibo del tempio saranno serviti per cena. Ven. Jeongkwan è stata riconosciuta come mentore dagli chef quando ha partecipato alla terza stagione della serie di Netflix "Chef's Table" con l'introduzione del cibo del tempio.

Per registrarsi al programma cibo del tempio "baru gongyang" del Terra Madre Salone del Gusto: https://salonedelgusto.com/en/event/korean-monastic-barong-gongyang/

SOURCE Cultural Corps of Korean Buddhism