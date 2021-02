"Illuminare Intensa" de Vince Camuto

NUEVA YORK, 4 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La reconocida marca de estilo de vida Vince Camuto y la compañía de belleza líder en el mundo Parlux LTD, lanzan la última fragancia de la marca: Illuminare Intensa. La fragancia transmite la elegancia natural y la belleza audaz que irradia desde el interior de cada mujer.

Jasmine Sanders (también conocida como la Golden Barbie), cara de la marca, regresa a esta imponente campaña realizada por el aclamado fotógrafo James Macari. Como influenciadora y chica de moda de la industria, Jasmine encarna perfectamente la esencia y la feminidad potente de la mujer Illuminare Intensa.

La rica composición floral de Illuminare Intensa transmite una confianza y una sensualidad que llevan la fragancia a un nuevo nivel. Una variedad de especias y una fusión de orquídea de la media noche con notas de pimienta rosada y jugosas ciruelas damascenas crean un aura inesperada, aunque innegablemente cautivadora, en torno a quien lleva esta fragancia. Sensualmente radiante, este aroma presenta un corazón lleno de pétalos que irrumpen con una esencia audaz y duradera, ricamente femenina y deliciosamente intensa.

Christine Hassan, perfumista de Givaudan, comentó: "Quería crear una versión rica y más intensa de la esencia original, inspirada en la belleza y resiliencia de las flores del ciruelo. Esta mezcla única de notas simboliza la fortaleza interior de la mujer y su capacidad de asumir los retos del día a día de una manera radiante, con confianza y pasión".

Notas de la fragancia:

Salida: limón, ciruelas damascenas, pimienta rosada

Corazón: lirio, orquídea de media noche

Fondo: sándalo, ámbar, vainilla

Tomando indicios de la silueta original de Illuminare e inspirada en la cristalería de Murano, Italia, la botella encapsula las curvas femeninas y los detalles de una mujer. Dentro de la estructura exterior de vidrio moldeado se presenta una forma orgánica asimétrica, y la tapa metalizada dorada brilla elegantemente en contraste con los tonos oscuros de la ciruela. La caja de cartón complementa la botella con ondas orgánicas en tonos ciruela y un logotipo dorado.

Illuminare Intensa está disponible en tiendas selectas, Macys.com y VinceCamuto.com. El Eau de Parfum de 100 ml tiene un precio de $98.

ACERCA DE VINCE CAMUTO

Vince Camuto es una marca aspiracional de estilo de vida reconocida por su exclusiva manufactura y su estilo sobresaliente. Sexy, audaz y llena de vida, la aclamada marca de diseño fusiona el estilo europeo con detalles de moda y un toque de sofisticación. La marca ha trascendido con éxito de su característica colección para mujeres para ofrecer en la actualidad una diversa gama de productos que incluyen calzado, prendas de vestir y accesorios para mujer, hombre y niños, al igual que fragancias y decoración para el hogar. La marca se encuentra en tiendas por departamentos y especializadas en todo Norteamérica, también en algunas regiones internacionales y en línea en vincecamuto.com.

ACERCA DE PARLUX FRAGRANCES, LTD.

Parlux LTD, compañía de belleza líder en el mundo, diseña, fabrica, comercializa y distribuye fragancias y productos afines desde 1987. Está clasificada entre las 100 mejores compañías cosméticas y de fragancias del mundo, y posee las licencias de importantes marcas de fragancias como Tommy Bahama, Vince Camuto, Pierre Cardin, Kenneth Cole, Paris Hilton, Sofía Vergara y Jason Wu, entre otras. Parlux LTD es una subsidiaria de propiedad absoluta de Perfumania Holdings Inc., un distribuidor nacional independiente integrado verticalmente y minorista especializado de fragancias y productos afines.

