!important - la première application qui pourrait vous sauver la vie

L'application !important fonctionne comme une ceinture de sécurité numérique et communique l'emplacement de l'utilisateur par rapport aux véhicules connectés à proximité. La technologie peut alerter immédiatement les conducteurs et même déclencher automatiquement les freins des véhicules pour éviter une collision avec une personne, un cycliste ou un motocycliste qui approche. Cette première technologie basée sur les piétons fonctionne dans les 20 scénarios courants et pourrait sauver un million de vies au cours des dix prochaines années.

>> Téléchargez l'application gratuitement sur www.important.com

L'application !important est disponible dès maintenant à titre gratuit sur les magasins d'applications iPhone et Android. « Elle résout les 65 % des cas de décès restants. Nous espérons qu'elle se transformera en règlement pour l'industrie automobile », a déclaré Bastien Beauchamp, inventeur et PDG de !important.

Tara Andringa, directrice exécutive de Partners for Automated Vehicle Education (PAVE), l'a bien résumé : « … une question clé est de savoir comment nous allons assurer la sécurité des piétons dans un monde de véhicules automatisés (VA). !important s'attaque à ce problème de sécurité des piétons et son application mobile a pour but d'optimiser la sécurité routière en améliorant la communication entre les piétons et les autres usagers de la route. »

Début 2021, la technologie sera mise en œuvre dans les véhicules sur les routes de Reno, Nevada (États-Unis) dans le cadre de l'initiative Intelligent Mobility (IM) en collaboration avec le Nevada Center for Applied Research (NCAR) de l'Université du Nevada à Reno. Le directeur du NCAR, Carlos G. Cardillo, a commenté que « L'application !important augmentera la sécurité des usagers de la route vulnérables et l'acceptation des infrastructures de véhicules autonomes en minimisant les dangers potentiels. »

À propos

!important a été nommée parmi les 30 meilleures startups de la Silicon Valley par Alibaba Jumpstarter 2020. !Important est une entreprise appuyée par des groupes de médecins qui fait partie des programmes accélérateurs Skydeck de l'Université de Californie à Berkeley et SPARK de Ann Arbor. Elle collabore avec 12 universités.

i INRETS Report No. 256 (France, 2003)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1200833/_important__important___The_First_App_that_Could_Save_Your_Life.jpg

Contact : Bastien Beauchamp, 1 855 231 3783, [email protected]

Related Links

https://www.important.com/



SOURCE !important