"In Shanghai: China Meets the U.S.": conexión presente con el futuro, el segundo de una serie corta de cuatro episodios

SHANGHÁI, 6 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Un reportaje de T house:

Durante la Exposición Internacional de Importaciones de China de este año, Zou Yue, presentador y líder de opinión chino, visitó la gigafábrica de Tesla en Shanghái y Yangshan Fase IV, el puerto más grande del mundo operado por robots, con el fin de observar el auge de las empresas estadounidenses, el incremento comercial transpacífico y para grabar una serie corta de cuatro episodios llamada "In Shanghai: China Meets the U.S." El segundo episodio explora el dinamismo y la conexión entre los dos países.