"In Shanghai, China meets the U.S." -- встречайте будущее уже сейчас (второй эпизод короткого сериала из четырех эпизодов)

Во время проведения Китайской международной выставки импортных товаров этого года китайский телеведущий и лидер общественного мнения Зу Йю (Zou Yue) посетил шанхайскую гигафабрику компании Tesla и крупнейший в мире роботизированный порт Яншань Фаза IV, чтобы своими глазами увидеть стремительный рост американского бизнеса и развитие транстихоокеанской торговли и снять короткий сериал из четырех эпизодов под названием "In Shanghai: China Meets the U.S." («В Шанхае: Встреча Китая и США»). Во втором эпизоде рассказывается о динамизме и взаимодействии между странами.