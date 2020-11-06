"In Shanghai, China meets the U.S." -- встречайте будущее уже сейчас (второй эпизод короткого сериала из четырех эпизодов)

Во время проведения Китайской международной выставки импортных товаров этого года китайский телеведущий и лидер общественного мнения Зу Йю (Zou Yue) посетил шанхайскую гигафабрику компании Tesla и крупнейший в мире роботизированный порт Яншань Фаза IV, чтобы своими глазами увидеть стремительный рост американского бизнеса и развитие транстихоокеанской торговли и снять короткий сериал из четырех эпизодов под названием "In Shanghai: China Meets the U.S." («В Шанхае: Встреча Китая и США»). Во втором эпизоде рассказывается о динамизме и взаимодействии между странами.

Идея автономизации, выдвинутая некоторыми американскими политиками, вызвала опасения в связи с возможным разрывом связей между двумя крупнейшими экономиками мира. Поездка Зу Йю на гигафабрику Tesla демонстрирует быстро развивающуюся инновационную технологию, обеспечивающую ускоренный вывод автомобилей на рынок. Эта фабрика, в которую инвестированы многие миллиарды долларов, играет важнейшую роль в реализации глобальных амбициозных целей компании Tesla, поскольку Китай уже является крупнейшим рынком электромобилей. Этот успех будет способствовать укреплению позиций компании на внутреннем рынке и росту числа рабочих мест в экспортном сегменте.

В этом эпизоде вице-министр торговли и заместитель внешнеторгового представителя Китая Ван Шувень (Wang Shouwen) высказывает предположение о том, что предприятия с иностранными инвестициями, ориентированные на внутренний рынок Китая, продолжат расширять свои цепи поставок в Китае.

В докладе компании McKinsey за 2019 год говорится о том, что мировые связи с Китаем расширяются с каждым днем, поскольку он является рынком, поставщиком и инвестором в одном лице. В порту Яншань объем тихоокеанских грузоперевозок в августе вырос на 20% несмотря на влияние пандемии COVID-19 и тарифной войны.

Китай имеет широкий спектр эффективных резервных поставщиков и клиентов, связанных с конечными потребителями, что обеспечивает надежность логистических цепей в Китае и их пониженную уязвимость к перебоям. Усилия Америки, направленные на разрыв связей с Китаем, приведут лишь к отделению Америки от всего мира.

Более подробная информация об этом сериале представлена на странице по адресу

http://www.facebook.com/thouseopinions

Источник настоящего пресс-релиза:

http://www.facebook.com/watch/?v=379190836567843

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SOURCE T House