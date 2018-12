"Informe NEORIS 2019: repense o impossível para reacender oportunidades e interações de negócios"

MIAMI, 18 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A NEORIS lança seu informe de 2019: "REPENSE O IMPOSSÍVEL", uma análise cativante de tendências e novas tecnologias que as empresas invocam para reimaginar seu valor, relações com o cliente e aspirações essenciais.

Conteúdo de destaque:

O mundo interconectado: define inovações tecnológicas que impulsionam os limites das relações comerciais e cultivam interações desconhecidas;

Insights específicos da indústria: engloba quatro indústrias: serviços financeiros, produção, saúde, telecomunicações e mídia incorporando, ao mesmo tempo, caminhos de negócios transformadores em busca de soluções e inovação;

Uma nova fronteira com visibilidade 360: ilustra analítica avançada que cria interações hiper personalizadas nas indústrias;

Resiliência cibernética: destaca ameaças críticas em 2019 e mais além;

Transformação cultural: remodela a cultura corporativa tradicional em busca de uma colaboração mais rica alinhando, ao mesmo tempo, equipes globais e harmonizando os resultados;

Inovação tecnológica: transforma o que antes era considerado impossível.

"Tecnologias distintas que ameaçam a mudança de interações globais e relacionamentos surgem constantemente... Seria possível gerar valor em nossa indústria ao interaplicar insights de outros? O nosso modelo operacional de negócios está disposto a aplicar paradigmas ágeis revolucionários? Se respondeu sim, nosso relatório vai acelerar sua jornada de disrupção digital", declarou Martin Mendez, CEO da NEORIS.

"Progressos recentes em aprendizagem profunda, tecnologia conversacional e automação de processos inteligentes permitem às empresas reimaginar o valor essencial e o posicionamento de mercado. O relatório cita estudos de caso, por meio de pesquisa e perspectiva de profissionais NEORIS de todo o mundo. Ele oferece um panorama de 18 meses sobre tendências que desafiarão a privacidade, ética, parcerias globais e interações culturais", declarou Anthony DeLima, diretor de transformação digital e diretor executivo de tecnologia global da NEORIS.

Para baixar o relatório completo, acesse: https://www.neoris.com/

Sobre a NEORIS

A NEORIS é uma empresa de serviços de inovação global que co-cria soluções disruptivas para empresas aspirantes no mundo digital a fim de impulsionar suas interações com seus clientes, funcionários e partes interessadas. Para tanto, a NEORIS possui uma equipe de profissionais criativos que mesclam design, um profundo conhecimento em desenvolvimento de inovação tecnológica e domínio em suas indústrias essenciais (saúde, serviços financeiros, produção e telecomunicações) para gerar transformação comercial. Com sede em Miami, Flórida, a NEORIS tem uma rede de centros de entrega mundial, estúdios de design e operações nos EUA, Europa, América Latina, África e Índia.

Mais informações em http://www.neoris.com, no Facebook, Instagram ou Twitter @NEORIS.

