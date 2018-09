« It Started in Hamburg » : Klaus Voormann lance une nouvelle exposition à l'occasion du Reeperbahn Festival à Hambourg

Klaus Voormann, musicien légendaire, ami des Beatles, créateur de la pochette emblématique de leur album Revolver et lauréat de plusieurs Grammy Awards, va lancer une nouvelle exposition à Hambourg. Organisée dans le cadre du Reeperbahn Festival, cette exposition sera ouverte au public du 19 au 23 septembre 2018 et sera dédiée à l'important travail créatif de Voormann, qui a débuté à Hambourg en 1958. L'exposition est basée sur son nouveau livre intitulé « Klaus Voormann - It started in Hamburg », sorti à l'occasion de son 80e anniversaire. Dans ce livre, l'artiste donne un aperçu de sa vie et de ses travaux remarquables, et se souvient également du temps qu'il a passé avec les Beatles.

Hambourg joue un rôle central dans le vie et le travail de Klaus Voormann : « Je suis né à Berlin, mais mon cœur appartient à Hambourg. Qu'il s'agisse de ma carrière musicale ou graphique, tout a commencé à Hambourg. »

Dans l'atmosphère spéciale du Reeperbahn Festival, entre concerts, arts de la scène et séances de lecture, les visiteurs pourront s'immerger dans les arts et histoires graphiques de la vie et des travaux de Voormann. L'exposition a été spécialement conçue pour se dérouler dans un chapiteau au sein du village du festival (http://www.voormann.com et http://www.hi-life.de/klaus-voormann).

La relation de Klaus Voormann avec les Beatles remonte à leur passage à Hambourg au début des années 1960. C'est là que les quatre garçons dans le vent ont commencé leur carrière musicale, passant du temps au cours d'une période de deux années dans les clubs de musique de la ville et jetant les bases de leur succès qui allait devenir planétaire. Les Beatles faisaient partie intégrante de la sonorité légendaire du Hambourg des années 1960. Aujourd'hui, de nombreuses salles de concert accueillent toujours de jeunes groupes passionnés, faisant du quartier de St. Pauli la première destination d'Europe continentale pour assister à des concerts. À l'occasion du Reeperbahn Festival, d'innombrables nouveaux groupes ainsi que des artistes établis du monde entier se produiront sur scène dans le cadre de 600 concerts (http://www.reeperbahnfestival.de). Pour en savoir plus sur la découverte de Hambourg sur les traces des Beatles : http://www.hamburg-travel.com.