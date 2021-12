« J'accueille très favorablement l'idée que les boursiers d'Aspire rencontrent d'autres sports », a déclaré Arsène Wenger lors du sommet mondial de l'Aspire Academy

« Le manager est un observateur qui peut détecter les points forts d'un nouvel arrivant qui n'est pas forcément conscient de ses qualités. Ici, la qualité d'observation est très importante pour un entraîneur » a-t-il ajouté.

« Il est important pour un manager de connaître l'état d'esprit psychologique d'un jeune joueur. Un bon mélange d'intelligence et de motivation est important pour façonner leur carrière », a conclu le professeur Wenger.

Le sommet a été ouvert par un discours de Valter Di Salvo, directeur des performances et des sciences du football à l'Aspire Academy.

« En termes de partage des connaissances, c'est un sommet innovant. Nous voulions nous ouvrir à d'autres sports et comprendre leur approche de l'entraînement afin de pouvoir en tirer des enseignements », a déclaré Di Salvo, qui est également directeur exécutif du programme des boursiers Aspire in the World Fellows Program et du sommet mondial de l'Aspire Academy

L'objectif du sommet était d'approfondir la méthodologie d'entraînement et de coaching en matière de basket-ball, de volley-ball et d'athlétisme.

« J'ai rejoint l'entraînement avec un état d'esprit différent, comme si je partais de zéro », a déclaré l'entraîneur de l'équipe féminine de volley-ball des États-Unis, Karch Kiraly, qui a guidé les États-Unis vers leur toute première médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, en juillet-août de cette année.

Le décathlonien américain à la retraite et double champion olympique Ashton Eaton, l'ancien responsable de l'endurance de British Athletics Barry Fudge, l'experte en basket-ball Lorena Torres et l'ancienne star argentine du basket-ball Luis Scola étaient les autres orateurs, qui ont apporté de nombreuses informations sur leurs riches carrières respectives au cours des trois panels de discussion.

