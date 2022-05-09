«Кантонская ярмарка -- глобальное участие»: 131-я Кантонская ярмарка устанавливает рекорды

«Посвященная теме «Кантонская ярмарка — глобальное участие» 131-я Кантонская ярмарка построила мост в облаке, чтобы собрать гостей со всего мира, налаживая связи и делясь развитием и возможностями Китая с мировыми рынками и аудиторией», — заявил представитель Кантонской ярмарки Сюй Бин (Xu Bing), заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли.

Эффективная торговая платформа

На 131-й Кантонской ярмарке была создана надежная, работающая через любые границы и высокоэффективная торговая платформа. В последней выставке приняли участие в общей сложности 25 500 компаний, которые загрузили 3 052 100 экспонатов, а на официальном сайте выставки было зафиксировано 33,9 миллионов посещений и 10,09 миллионов уникальных пользователей.

Торговые услуги, предоставляемые Кантонской ярмаркой этого года, помогли поставщикам и покупателям расширить деловые сети с помощью различных форумов, новых сервисов и новых бизнес-моделей, зон трансграничной электронной коммерции, финансовых зон и интеллектуальных систем обслуживания клиентов.

Расширение сетей торгового партнерства

131-ю Кантонскую ярмарку посетили 536 тысяч зарубежных покупателей из 228 стран и регионов, что на 48% больше по сравнению с прошлым годом в целом и на 41,8% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Кантонская ярмарка также подписала соглашения о сотрудничестве с 14 зарубежными промышленными и коммерческими организациями, что увеличило общее число глобальных партнеров выставки до 170, еще больше расширив таким образом свою внешнеторговую сеть.

Содействие развитию региональных отраслевых кластеров в менее развитых районах

На 131-й Кантонской ярмарке также был разработан модуль творческой поддержки регионального развития. В целях содействия модернизации сельских отраслей в Зоне стимулирования сельских районов было зарегистрировано в общей сложности 975 компаний из менее развитых районов.

Эффективный подбор поставщиков и покупателей

В целях содействия эффективному подбору поставщиков и покупателей 131-я Кантонская ярмарка повысила точность и эффективность установления торговых связей за счет выделения логотипов и более удобных электронных карт.

Кроме того, на Кантонской ярмарке были проведены десятки торговых встреч и рекламных мероприятий, ориентированных на различные рынки и отрасли. Среди них 50 виртуальных мероприятий Trade Bridge («Торговый мост») привлекли около 4000 покупателей из 57 стран и регионов, а 8 трансляций «Откройте Кантонскую ярмарку с Пчелой и Медом» — более 1,4 миллиона зрителей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1813320/image_969985_32294903.jpg

SOURCE Canton Fair