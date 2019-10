„KOMUNIKAT MEDIALNY: Dutch Farm Group nie są członkami Kościoła Zjednoczeniowego"

NOWY JORK, 18 października 2019 r. /PRNewswire/ -- Organizacja Family Federation for World Peace and Unification (FFWPU), znana jako Kościół Zjednoczeniowy, jest głęboko poruszona wieściami o rodzinie przetrzymywanej w nieludzkich warunkach na farmie w Holandii. Możemy potwierdzić, że jedna z ofiar, Gerrit Jan van Dorsten, należała przez krótki okres czasu do naszego ruchu w połowie lat 80. Osoba ta cierpiała na problemy zdrowia psychicznego i opuściła naszą organizację w 1987 roku. Odseparowany od ofiary jej brat Derk van Dorsten, wieloletni członek Kościoła Zjednoczeniowego przyznał, że „nie otrzymał żadnych form komunikacji od brata od 1984 r.". Ponadto nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że Josef Brunner, domniemany sprawca, kiedykolwiek był związany z Kościołem Zjednoczeniowym.

Organizacja Family Federation promuje trzy wartości: rodzina, pokój i jedność. Jesteśmy wdzięczni za to, że 6 ofiar tej tragedii otrzymuje już odpowiednią opiekę ze strony władz lokalnych i modlimy się o uleczenie ich ze skutków cierpienia przez upływ czasu i profesjonalną pomoc.

