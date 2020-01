„Konferenz für weitere Öffnung in Suzhou" veranstaltet, die neuen Ausblick für weitergehende Öffnung zeigt

SUZHOU, China, 6. Januar 2020 /PRNewswire/ -- „Die Öffnung ist tief im Erbe von Suzhou verwurzelt und sie ist die elementare Quelle des Wirtschaftswunders der Stadt gewesen", sagte Lan Shaomin, Mitglied des Provinzausschusses der KP für Jiangsu und Parteisekretär des Kommunalausschusses der KP für Suzhou. Lan erklärte sein vollstes Vertrauen in den Aufbau Suzhous als eine bevorzugte Destination für Investitionen in China während der „Conference of Further Opening-up in Suzhou", die am 3. Januar 2020 stattfand. Die größte Beachtung unter den Teilnehmern und Analysten fanden 30 bahnbrechende politische Maßnahmen für die weitere Öffnung. Im Rahmen des Debüts des Infographic Guide to Investment in Suzhou gab die Stadt 68,8 Quadratkilometer mit Gewerbegrundstücken frei, die für internationale Investoren verfügbar sind. Während der Konferenz wurden rund 556 Projekte unterzeichnet, die sich zusammen auf ein Investitionsvolumen von 735,9 Milliarden Yuan belaufen (105,1 Milliarden USD).

Mit dem Inkrafttreten des Foreign Investment Law am 1. Januar dieses Jahres hat China der Welt sein Engagement für eine weitere Öffnung demonstriert, um das geschäftliche Umfeld durch gesetzliche Herangehensweisen zu optimieren. Im Zuge einer neuen Runde der Öffnung wird Suzhou danach streben, seine globale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, indem es bei der Seidenstraße-Initiative und der Pilot-Freihandelszone eine entscheidende Rolle übernimmt. Die sogenannte schöne Perle Ostchinas wird mit dieser neuen Dynamik noch strahlender auf der Weltbühne glänzen.

„Suzhou ist voller Vitalität und die Menschen hier sind sehr freundlich", sagte Hans Duist, Gründer des niederländischen Unternehmens SIOUX in Suzhou. „Als ein weltweit renommiertes Unternehmen für Forschung und Entwicklung werden wir die Investitionen in Suzhou verstärken, um ein solides Fundament für unsere Entwicklung in der Asien-Pazifik-Region zu schaffen."

Suzhou, das sich im Südosten der Provinz Jiangsu befindet und an Shanghai grenzt, ist eine der dynamischsten Städte in der Region des Jangtse-Flussdeltas und wurde von der Zeitung The Economist als die lebenswerteste Stadt des chinesischen Festlands gewürdigt. Die Stadt ist seit 40 Jahren treibende Kraft in Bezug auf Reformen und Öffnung und hat internationale Bekanntheit als ideales Ziel für ausländische Investitionen gewonnen.

Im Jahr 2018 erreichte Suzhous BIP 1,86 Billionen Yuan (270,68 Milliarden USD) und rangierte damit an siebter Stelle unter allen Städten Chinas. Ende 2019 beliefen sich die ausländischen Direktinvestitionen in der Stadt auf 132 Milliarden USD, was dem dritten Platz unter Chinas großen und mittelgroßen Städten entspricht. Etwa 156 Fortune-500-Unternehmen haben in über 400 Projekte in Suzhou investiert.

SOURCE The Publicity Department of Suzhou Municipal Committee