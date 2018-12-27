«Кругосветное путешествие начинается с Хайнаня» -- на китайском тропическом острове открылась Хайнаньская международная выставка рекреационного туризма-2018

ХАЙКОУ (HAIKOU), Китай, 23 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Утром 23 ноября на территории Хайнаньского международного выставочного конгресс-центра состоялась церемония торжественного открытия Выставки рекреационного туризма-2018 (Hainan World Leisure Tourism Exposition 2018). Являясь ключевым событием Международного фестиваля островных туристических центров-2018, выставка предоставляет платформу для организации уникальных экспозиций и презентации туристических продуктов по весьма привлекательным ценам, а также проведения увлекательных дополнительных мероприятий, пользующихся высокой популярностью среди представителей отрасли.



В 2018 году руководство Хайнаня, в стремлении превратить остров в международный центр туризма и потребления, приступило к созданию экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Кроме того, местные власти представили ряд преференциальных политических инициатив, включая возможность безвизового пребывания в курортной провинции для туристов из 59 стран мира, план «Миллион талантов» и программы, направленные на активное привлечение инвестиций. Все эти начинания придали новый стимул развитию хайнаньской туристической отрасли. Выставка под тематическим названием «Кругосветное путешествие начинается с Хайнаня» проводится в важнейший момент для экономического развития островной провинции, выводя на первый план необходимость активизации обмена между Хайнанем и другими туристическими центрами мира. Это примечательное во всех отношениях событие предоставляет Хайнаню возможность впечатлить весь мир.



Выставка, занимающая площадь в 30 000 кв. м, привлекла свыше десяти тысяч общенациональных и региональных турбюро, более 20 провинциальных турагентств и почти 1 000 известных туристических операторов, отелей, авиакомпаний, веб-порталов и других отраслевых компаний из Китая и других стран мира. Участники выставки обменялись опытом и подтвердили необходимость в высококлассном сотрудничестве в целях совместного освоения возможностей для развития туризма, связанных с созданием экспериментальной зоны (порта) свободной торговли.



Мероприятие не только является отличной платформой для коммуникации и взаимодействия, но и представляет собой настоящий фестиваль рекреационного туризма. Представленные на выставке разнообразные недорогие туристические маршруты, авиабилеты со скидками, специальные продукты и другие объекты туристического интереса привлекают многочисленных посетителей, заинтересованных в туристических продуктах. Одной из самых популярных стала зона экспозиции под названием «Хайнаньская туристическая виза». После оформления «визы» гостей выставки не только ждут эксклюзивные подарки, но и возможность выиграть 8-дневный люксовый тур в Дубай или Россию, а также подарочные сертификаты на проживание в пятизвездочных отелях. бесплатные билеты на проезд к знаменитым достопримечательностям на поезде+теплоходе и другие замечательные призы.



В контексте интеграции культурных и туристических ресурсов, это мероприятие является первой попыткой межотраслевого слияния брендов креативной и выставочной отраслей. В рамках выставки состоялся дебют культурного творческого продукта Fruit Cutebabies. Эти очаровательные фруктовые милашки украшают экспозицию своим присутствием и позируют для фотографий с гостями выставки. Рукописные туристические карты, веселые и красочные билеты и другие формы интерактивного взаимодействия с публикой также наглядно демонстрируют концепцию «интеграции культуры и туризма», открывая новую главу в сфере культурного туризма.



Организаторами выставки выступают Управление туризма, культуры, телерадиовещания и спорта пров. Хайнань, Управление по вопросам коммерции пров. Хайнань и Народное правительство Хайкоу. Спонсорскую поддержку мероприятию оказало местное предприятие-специалист в сфере организации выставок и конференций Redsail MICE. За два года своего существования выставка сумела завоевать международный авторитет как платформа, демонстрирующая очарование Хайнаня и содействующая развитию туристического сектора.

SOURCE Redsail MICE