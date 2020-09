« L'Odyssée du monde » de Hennessy présente un événement pyrotechnique diurne de l'artiste Cai Guo-Qiang

Ce feu d'artifice passionné a été conçu comme un événement inspirant dans le contexte sans précédent de la pandémie. Inspiré par « La Naissance de la tragédie » de Nietzsche, Cai Guo-Qiang a composé un feu d'artifice de 15 minutes en trois actes pour honorer le cycle éternel de la création et de la destruction ainsi que l'esprit humain qui, tout en reconnaissant la douleur, embrasse néanmoins la vie et se réjouit, en harmonie avec la nature. Telle une performance théâtrale, cette odyssée artistique promet d'exploser de drame, de poésie, de couleur et d'émotion, en présentant des feux d'artifice multicolores lancés à partir de 150 fûts de chêne flottant sur la Charente, faisant ainsi écho au 150 e anniversaire de Hennessy X.O. Une première pour la Maison, l'événement « L'Odyssée du monde » sera dévoilé internationalement en diffusion en continu en direct. Pour l'artiste, ce projet est sa première conception d'événement pyrotechnique de jour lancé à partir d'un environnement aquatique et diffusé à un public mondial en temps réel.

« En cette période sans précédent, il est devenu particulièrement clair que nous sommes une famille unique interconnectée », commente Laurent Boillot, président et chef de la direction de Hennessy. « Chez Hennessy, nos racines sont profondes grâce aux relations de longue date qui remontent à plusieurs générations. Aujourd'hui, depuis sa base de New York, Cai Guo-Qiang nous rappelle ces liens séculaires avec un chef-d'œuvre de beauté et de résonance universelle. Au nom de la Maison Hennessy, c'est non seulement un honneur et un privilège d'accueillir cet événement artistique, mais également une démonstration de notre engagement indéfectible envers notre grande famille internationale. Un siècle et demi après le début de la saga Hennessy X.O, Cai offre une vision artistique d'une odyssée forgée par l'unité, la résilience et l'espoir. Dans le contexte exceptionnel de 2020, ces valeurs nous guident, nous rappelant le chemin parcouru et le chemin que nous pouvons encore parcourir ensemble. De notre point de vue de Cognac, où des feux d'artifice de l'Est (du comté de Liuyang en Chine) peuvent fleurir dans le ciel au-dessus de la Charente, Hennessy et Cai sont fiers d'accueillir tout un chacun sans exception, à un événement artistique honorant la générosité de l'esprit et se tournant vers de nouveaux horizons avec un courage renouvelé. »

Cai Guo-Qiang déclare : « Nous entamons maintenant un nouveau chapitre de l'odyssée ardue de l'humanité. Le signal lancé depuis Cognac, voyageant à travers l'infrastructure infonuagique, relie des individus de différentes parties du monde, permettant à la passion primitive d'éclater et de former une communauté d'avenir partagée, étroitement liée à la nature et à l'art. Alors que les feux d'artifice expriment ma contemplation de la tragédie, de l'art et de l'essence de la vie, j'espère que le public s'inspirera des feux d'artifice pour se réconcilier avec la nature et trouver le pouvoir de guérir. »

L'événement est un nouvel instant de l'énergie, de la persévérance et de l'espoir démontrés par la Maison Hennessy cette année dans un effort de soutien à ses communautés à Cognac et à l'international. « L'Odyssée du monde » transmet un double message de l'illustre fabricant de cognac et de l'artiste, un message de consolation pour les personnes touchées par la pandémie et de confiance en l'avenir qui sera diffusé en direct sur les plateformes numériques, y compris Hennessy.com, WeChat, Tencent, Facebook et YouTube.

Le spectacle pyrotechnique de jour de Cai Guo-Qiang sera organisé en utilisant exclusivement des produits pyrotechniques non toxiques, à fumée réduite et certifiés CE.

Pour en savoir plus et suivre la diffusion en direct, consultez la page Hennessy.com/en-int/stories/cai-guo-qiang-live-event.

À PROPOS DE CAI GUO-QIANG

Récipiendaire de nombreux prix artistiques internationaux, dont la Médaille des arts du département d'État des États-Unis (Washington), le 24e Praemium Imperiale pour l'ensemble de sa carrière dans le domaine des arts (Tokyo) et le prix de la Fondation Cartier (Paris), M. Cai a été directeur des effets visuels et spéciaux pour les Jeux olympiques de Pékin de 2008, où il a organisé des cérémonies d'ouverture et de clôture remarquables. Originaire de Quanzhou, en Chine, Cai vit et travaille actuellement à New York. Son histoire personnelle, ses inspirations et ses projets font l'objet du documentaire acclamé Sky Ladder (2016) de Netflix par le réalisateur primé Kevin Macdonald. Cet événement en partenariat avec la Maison Hennessy marque sa première collaboration avec une marque de luxe.

À PROPOS DE HENNESSY X.O

En 1870, Maurice Hennessy, membre de la 4e génération de la famille Hennessy, demande au maître de chai Émile Fillioux de créer un cognac spécial pour sa famille et ses amis en utilisant des eaux-de-vie de longue date pour parfaire le mélange. Ils l'ont appelé « X.O » pour « Extra Old » (extrêmement vieux). Hennessy X.O est devenu le premier mélange maison à atteindre une renommée internationale, au point que la classification X.O est devenue une jauge de qualité sans compromis. En 1947, Gérald de Geoffre (arrière-petit-fils de Maurice Hennessy) crée sa carafe emblématique : une forme inspirée d'une grappe de raisins retournée. Aujourd'hui, Hennessy X.O demeure aussi authentique que lorsque Maurice Hennessy l'a partagé pour la première fois avec son entourage. Symbole intemporel à la structure puissante et équilibrée, il porte la promesse d'une finale extrêmement longue : chaque goutte étant une invitation à embarquer dans une odyssée des sens à travers sept notes de dégustation.

En 2020, Hennessy X.O fête ses 150 ans avec un chef-d'œuvre de Cai Guo-Qiang.

À PROPOS DE HENNESSY

Premier producteur de Cognac, la Maison Hennessy rayonne dans le monde entier depuis plus de 250 ans par son savoir-faire exceptionnel. Tirant ses origines de l'esprit de conquête du fondateur Richard Hennessy, la marque est présente dans plus de 160 pays. Au cœur de la Charente, Hennessy est également un pilier de l'économie régionale. Le succès et la longévité de l'entreprise sont enracinés dans l'excellence de ses cognacs; chacun né d'un processus unique de transmission de savoir-faire de génération en génération. Première maison de spiritueux certifiée ISO 14001, Hennessy allie sa capacité d'innovation et le soutien de tous ses partenaires pour protéger ce territoire exceptionnel. Joyau du groupe LVMH, Hennessy est un acteur majeur du commerce international français (99 % de sa production vendue à l'export) et un ambassadeur mondial de l'art de vivre français.

