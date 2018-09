« La cuisine de temple coréenne » naturelle arrive en Italie pour le salon Terra Madre Salone del Gusto

SÉOUL et TURIN, Italie, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- La ville de Turin, Slow Food et la région du Piémont en collaboration avec le MIPAAF (le ministère italien des Politiques agricoles, alimentaires et forestières) organiseront « Terra Madre Salone del Gusto », le festival international Slow Food, en partenariat avec Slow Food International afin de faire découvrir la cuisine de temple du 22 au 24 septembre, qui représente un type de cuisine saine et le régime alimentaire des bouddhistes de Corée lorsqu'ils pratiquent l'ascétisme.

La cuisine de temple se réfère à l'alimentation des moines dans les temples. Elle aide à la pratique des ascètes et se caractérise, selon les enseignements du Bouddha, par l'abstinence de certains ingrédients tels que cinq légumes au goût piquant (l'ail, l'oignon vert, la ciboulette, l'oignon et le poireau), ainsi que la viande, et inclut à la place des aliments naturels de saison. Elle se distingue par des plats confectionnés avec des aliments de longue conservation et des aliments fermentés, pouvant être consommés sur une longue période de temps, comme le kimchi, et transmet une sensation de sagesse et de santé.

L'atelier gustatif de trois jours consacré à la cuisine de temple coréenne durant le salon Terra Madre Salone del Gusto aura lieu chaque jour de 12 h à 13 h 30 au Circolo della Stampa, Palazzo Ceriana Mayneri (Corso Stati Uniti, 27, Torino). Les visiteurs peuvent participer à des conférences et des démonstrations concernant le « Baru Gongyang » proposées par la vénérable Jeongkwan, une experte de la cuisine de temple coréenne, ainsi qu'à des programmes qui permettent de véritablement faire l'expérience du « Baru Gongyang » et qui seront ouverts aux vingt premiers arrivants par le biais de réservations à l'avance.

Le « Baru Gongyang » est une méthode méditative pour manger avec gratitude dans le temple bouddhique. Prenez le temps de considérer d'où vient la nourriture, soyez reconnaissants envers la nature et les personnes qui nous ont apporté la nourriture, et prenez uniquement la quantité qui peut être consommée. Il s'agit d'une manière écologique de manger et qui en même temps reflète un sentiment d'égalité fondé sur l'esprit communautaire.

Le Corps culturel du bouddhisme coréen (Cultural Corps of Korean Buddhism) présentera la cuisine de temple, à la suite du très bon accueil qu'elle a reçu au salon Terra Madre Salone del Gusto de 2014, ainsi qu'à l'Expo de Milan en 2015. Leurs représentants ont organisé des restaurants coréens de cuisine de temple, ainsi que des ateliers et des conférences sur le « Baru Gongyang ». Ils ont établi des liens étroits avec l'université des sciences gastronomiques en communiquant par le biais de la nourriture.

La vénérable Jeongkwan donnera une conférence spéciale à l'université le 25 septembre sur le thème de « la nature, l'humain et l'alimentation ». Le 26 septembre, elle présentera son plat de prédilection, « des champignons shiitake braisés dans du sirop de céréales avec des crêpes de pomme de terre et de betterave ». Divers plats de la cuisine de temple seront servis lors du dîner. La vénérable Jeongkwan a été reconnue comme mentor des chefs lors de son passage dans la saison trois de la série « Chef's Table » de Netflix où elle a présenté la cuisine de temple.

Pour s'inscrire au programme « Baru Gongyang » de la cuisine de temple lors du salon Terra Madre Salone del Gusto, rendez-vous sur : https://salonedelgusto.com/en/event/korean-monastic-barong-gongyang/