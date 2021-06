﻿ La marca TENCEL(TM) de Lenzing presenta nuevas formas de unirse al movimiento y activar "#MakeAPledge"

Colaboraciones para el cambio La marca TENCEL™ se ha asociado de nuevo con "One Tree Planted", una innovadora ONG centrada en los esfuerzos de reforestación, para introducir "#MakeAPledge" en TikTok e Instagram. Los consumidores podrán enviar un breve vídeo de su compromiso con el medio ambiente y a cambio recibirán el "Tree Certificated". Por cada certificado generado, TENCEL™ plantará un árbol con "One Tree Planted" como forma de reconocer su contribución al esfuerzo global de reforestación.

Tras al éxito obtenido en la primera campaña, TENCEL™ se complace en asociarse nuevamente con Redress. TENCEL™ siempre busca nuevas e interesantes colaboraciones como la de Redress y One Tree Planted. A medida que avanza la campaña, sigue la actividad de las ONG e influencers comprometidas con el movimiento de la sostenibilidad.

Además de las ONG, este año la campaña incluirá nuevos y destacados influencers, entre ellos Lily Cole, Caitlyn Warakomski, Valeria Hinojosa, entre otros. Nuestros "embajadores" desempeñarán un papel importante en el movimiento #MakeItFeelRight.

"TENCEL™, una marca pionera de fibra textil, se enorgullece de poder colaborar con la selección de destacadas ONG e influencers. Como promotores de la sostenibilidad en sus diversas formas, confiamos en ellos para animar a los ciudadanos en ser más sostenibles y en trabajar por los objetivos colectivos de la sostenibilidad. Ya sea a través de Instagram, Reels, filtros o retos de TikTok, queremos darles el poder de usar su voz y su creatividad para apoyar e impulsar la sostenibilidad. "Depende de todos apoyar activamente la moda sostenible y la campaña #MIFR está aquí para ayudar en lo posible", comentó Harold Weghorst, Vice-Presidente Global Marca del grupo Lenzing.

El movimiento ecológico no ha hecho más que empezar

No se trata sólo de mantener informados a los que ya están comprometidos con las prácticas sostenibles, sino también de inspirar a los que quieren hacer más pero no saben por dónde empezar. TENCEL™ desea facilitar que la gente participe, compartir sus contenidos y que se oigan sus voces.

"Desde la inauguración de la primera campaña #MIFR en 2019, la demanda de moda y estilo de vida sostenibles se han disparado. A través de nuestra marca TENCEL™, trabajamos regularmente con las diferentes grupos de interes del sector de la moda para amplificar sus iniciativas de sostenibilidad. Una parte crucial de este ecosistema son los ciudadanos. Con el relanzamiento de #MakeItFeelRight, queremos inspirar para sanar el planeta, sugiriendo prácticas y productos sostenibles en los hábitos diarios. La sostenibilidad no es un proyecto ni un objetivo a corto plazo, es un movimiento, y empieza por ti", dijo Florian Heubrandner, Vice-Presidente Global de la unidad de Negocio Textil de Lenzing AG.

Consulta la web de TENCEL™ #MIFR y nuestras redes sociales para obtener más información durante la campaña. Compartiremos más noticias e información sobre nuevas formas de interactuar con los influencers, las marcas y las ONG que están marcando una verdadera diferencia. Te invitamos a formar parte del movimiento #MakeIFeelRight y animar a todos a (#MakeAPledge)!

Sitio web: https://www.makeitfeelright.com/

Enlace a la foto: HERE

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Rita Ng Directora Global de Servicios de Marketing: Lenzing Teléfono: (852) 3718 5675 Correo electrónico: [email protected] Burson Cohn & Wolfe (BCW) Equipo de relaciones públicas de Lenzing Teléfono: (852) 2963 6716 Correo electrónico: [email protected]



Acerca de TENCEL™

TENCEL™ es la marca textil del Grupo Lenzing que ofrece fibras textiles para prendas de vestir y textiles del hogar. La cartera de productos de TENCEL™ define un nuevo standard en cuanto a sostenibilidad, funcionalidad, comodidad natural. Las marcas de los productos de TENCEL™ incluyen TENCEL™ Active, TENCEL™ Denim, TENCEL™ Home, TENCEL™ Intimate, TENCEL™ Luxe y TENCEL™ for Footwear.

De origen botánico y calidad biodegradable, las fibras de lyocell y modal TENCEL™ pueden mejorar la transpirabilidad de los tejidos y tienen una carga estática mínima cuando se utilizan en éstos. Los tejidos hechos de fibras de TENCEL™ Modal y Lyocell son agradables para la piel, de suavidad duradera además de garantizar vívidos y resistentes colores. Las fibras de TENCEL™ Lyocell son versátiles y pueden combinarse con una amplia gama de fibras textiles para variar la estética y la funcionalidad de los tejidos. Mediante el control de la humedad, las fibras de TENCEL™ Lyocell también pueden absorber la humedad de forma eficiente. Con una variación del proceso de producción de lyocell también se genera el hilo de filamento de lyocell de la marca TENCEL™ Luxe, que se trata de un hilo de filamento muy fino para tejidos de lujo y extremadamente suave al tacto. Demostrando gran flexibilidad, las fibras de TENCEL™ Modal mejoran los textiles con una calidad naturalmente suave. Ofreciendo infinitas posibilidades de diseño, las fibras de TENCEL™ Modal pueden ser mezcladas con otras fibras y procesadas con maquinaria convencional, mejorando significativamente la suavidad y la comodidad de los tejidos.

Las fibras y los filamentos utilizados de la marca TENCEL™ proceden de fuentes certificadas y controladas de acuerdo con las estrictas directrices de la Política de Madera y Pulpa de Lenzing. Tanto las fibras de lyocell como modales de TENCEL™ son elaboradas a través de procesos de producción responsables con el medio ambiente y son compostables y biodegradables, por lo que pueden volver a la naturaleza por completo. Están diseñadas por el Programa BioPreferred® del USDA (Ministerio de Agricultura de EE. UU.). TENCEL™ Luxe está registrado por The Vegan Society.

Sobre el Grupo Lenzing

El Grupo Lenzing es sinónimo de producción ecológicamente responsable de fibras especiales fabricadas a partir de materiales renovables como la madera. Como líder en innovación, Lenzing es socio de fabricantes globales de textiles y productos no tejidos e impulsa nuevos desarrollos tecnológicos.

Las fibras de alta calidad del grupo Lenzing son la base de una gran variedad de aplicaciones textiles que van desde elegantes prendas para señoras hasta versátiles vaqueros y prendas deportivas de alto rendimiento. Debido a su alta calidad constante, su biodegradabilidad composición, las fibras de Lenzing también son muy adecuadas para productos de higiene y aplicaciones agrícolas.



El modelo de negocio del grupo Lenzing va mucho más allá del de un productor de fibra tradicional. Junto con sus clientes y socios, Lenzing desarrolla productos innovadores a lo largo de la cadena de valor, creando valor añadido para los consumidores. El Grupo Lenzing se esfuerza por utilizar y procesar eficientemente todas las materias primas y ofrece soluciones para ayudar a reorientar el sector textil hacia una economía de ciclo cerrado. La visión de Lenzing para la reducción de la velocidad del calentamiento global y el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo climático de París y el Pacto verde de la Comisión Europea está clara: convertir en realidad un futuro sin emisiones de carbono.

Datos y cifras clave del grupo Lenzing en 2020

Ingresos: 1.630 mill. €

Capacidad nominal de producción: 1. 045. 000 toneladas

Empleados: 7.358

TENCEL™, VEOCEL™, LENZING™, REFIBRA™, ECOVERO™, LENZING MODAL™, LENZING VISCOSE™, MICROMODAL™ y PROMODAL™ son marcas comerciales de Lenzing AG.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=u2eHTvgnlQU

