"Lançamento da página do teaser do jogo P2E YULGANG GLOBAL desenvolvido pela TigonMobile, subsidiária da LongtuKorea

A LongtuKorea assinou um contrato de integração com a WEMADE para lançar jogos P2E e declarou: "Estamos nos empenhando ao máximo para melhorar a qualidade e o prazer do jogo, e nos preparando para o lançamento oficial do jogo e para a abertura de um novo servidor. Além disso, temos a expectativa de atrair muitos usuários, uma vez que utilizamos a mesma plataforma que o Mir 4 da WEMADE".

O "YULGANG GLOBAL" está programado para ser lançada oficialmente no mercado global por meio da plataforma WEMIX da WEMADE no primeiro trimestre, e a página do teaser também está disponível (https://bit.ly/3zZiqrv).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1724712/pr_1280720_010301_kgu.jpg

FONTE TigonMobile

SOURCE TigonMobile