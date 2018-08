« Le compositeur et pianiste de renommée mondiale Steve Barakatt lance l'hymne officiel du futur pôle asiatique : la ville de Saemangeum

SÉOUL, Corée du Sud, August 17, 2018 /PRNewswire/ --

L'hymne est désormais disponible sur toutes les plus grandes plateformes de distribution musicale

Abaca Group Inc. et le compositeur et pianiste de renommée mondiale Steve Barakatt se réjouissent d'annoncer que « One More Heart, One More Dream - The Official Anthem of Saemangeum » (Un cœur de plus, un rêve de plus - L'hymne officiel de Saemangeum) a été lancé aujourd'hui à travers le monde.

L'hymne, interprété par Steve Barakatt au piano et par le Korean Pops Orchestra comporte également le daegeum, un instrument coréen traditionnel. L'œuvre musicale a été commandée par l'Agence coréenne pour le développement et les investissements de Saemangeum (KASDI) afin de promouvoir le développement de la mégapole où a été construite la plus longue digue au monde.

« Je suis honoré de lancer une œuvre musicale visant à dynamiser une très importante initiative », a déclaré Steve Barakatt. « L'hymne invite le monde à rejoindre une nouvelle ville de tout et avec beaucoup de rêves pour que Saemangeum puisse prospérer dans tous les domaines de l'humanité. »

Steve Barakatt, accompagné du Korean Pops Orchestra, interprètera la première en direct de l'hymne le 8 septembre 2018 durant le prochain concert de Barakatt dans la salle de concert Lotte à Séoul.

Au cours des quelques prochains mois, plusieurs chaînes de télévision diffuseront en Corée du Sud et au Canada un film documentaire illustrant l'ensemble du processus de composition et de production musicale.

Steve Barakatt a reçu l'année dernière une Plaque d'Appréciation de Nak Yon Lee, premier ministre de la République de Corée, pour sa passion et son soutien inébranlable de Saemangeum.

À PROPOS DE STEVE BARAKATT

Depuis plus de trente ans, le compositeur, pianiste, chanteur, réalisateur et directeur créatif Steve Barakatt entreprend des centaines de projets en collaboration avec des artistes, des studios, et des organisations de premier plan dans le monde. En partie artiste, en partie philanthrope, et en partie entrepreneur, Steve Barakatt est une force créative directrice et une source d'inspiration. Sa carrière de pianiste concertiste a couvert cinq continents et plus de 500 représentations. Il a vendu plus de 5 millions d'albums dans le monde. Au cours de sa carrière, Steve Barakatt a composé des hymnes pour plusieurs grandes organisations, notamment UNICEF (International), Fairmont Le Château Frontenac, les 66 Royal Golf Clubs, et le Lotte Group.

Pour plus de détails, rendez-vous sur http://www.stevebarakatt.com

