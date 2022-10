"LE DÉFILÉ L'ORÉAL PARIS" INSPIROU TODAS AS MULHERES A "WALK THEIR WORTH" NA ÉCOLE MILITAIRE

PARIS, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 2 de outubro de 2022, a L'Oréal Paris voltou à capital da moda do mundo com sua quinta edição do "Le Défilé L'Oréal Paris". Este desfile público ao ar livre foi realizado na École Militaire––um monumento nacional no centro de Paris e um símbolo da excelência francesa. A mensagem do desfile deste ano, "Walk Your Worth", foi projetada para inspirar todas as mulheres, juntamente com a família de porta-vozes destemidas da marca, a se apresentarem ao mundo sem pedir desculpas e caminharem com confiança em direção ao seu destino.

PARIS, FRANCE - OCTOBER 02: (L-R) Jaha Dukureh, Luma Grothe, Aja Naomi King, Katherine Langford, Gemma Chan, Nidhi Sunil, Camille Razat, Soo Joo Park, Cindy Bruna, Leila Bekhti, a model, Andy MacDowell, Eva Longoria, Liya Kebede, Marie Bochet, Bebe Vio, Yseult and Nikolaj William Coster-Waldau walk the runway during the "Le Defile Walk Your Worth" By L'Oreal Paris Womenswear Spring/Summer 2023 show as part of Paris Fashion Week on October 02, 2022 in Paris, France. (Photo by Pietro S. D'Aprano/Getty Images for L'Oréal Paris)

Para visualizar o comunicado multimídia à imprensa, clique em:

https://www.multivu.com/players/uk/9092751-le-defile-loreal-paris-inspired-women-to-walk-their-worth/

Walk Your Worth: uma mensagem empoderada para mulheres do mundo todo

Como parceira oficial da Paris Fashion Week, o desfile público da L'Oréal Paris celebrou a beleza, a força e o potencial das mulheres por meio das lentes do "Walk Your Worth". Representando o slogan de renome mundial da marca "Because You're Worth It" (Porque você merece), essas quatro palavras poderosas refletem o compromisso de longa data da L'Oréal Paris de apoiar todas as mulheres ao redor do mundo.

Os porta-vozes de L'Oréal Paris comemoram a fraternidade entre as mulheres

Retornando à sua quinta edição desde 2021, "Le Défilé L'Oréal Paris" é sempre um encontro global feito em Paris que celebra a fraternidade e o empoderamento das mulheres. Os porta-vozes da marca no "Le Défilé L'Oréal Paris" incluíram o ícone global Yseult, que voltou à passarela por seu segundo ano consecutivo, juntamente com as belezas empoderadas de Andie MacDowell, Eva Longoria e Katherine Langford, que encantaram o público com sua confiança e carisma exclusivos. Outros porta-vozes do Le Défilé incluíram Leïla Bekhti, Marie Bochet, Cindy Bruna, Gemma Chan, Nikolaj Coster Waldau, Luma Grothe, Liya Kebede, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Camille Razat, Nidhi Sunil e Bebe Vio.

Visual de beleza único inspirado no savoir-faire francês

Le Défilé L'Oréal Paris adotou a sinergia entre a beleza e a moda. A diretora de maquiagem global da marca, Val Garland, e sua equipe de maquiadores, juntamente com o guru de cabelos Stéphane Lancien e sua equipe, voltaram ao desfile para produzir looks incríveis com sua experiência criativa para elaborar a inspiração de beleza e cabelos da temporada.

Os parceiros da marca para o "Le Défilé L'Oréal Paris" de 2022 foram Burc Akyol, Atlein, Bogdar,Lado Bokuchava, Jimmy Choo, Coperni, La Fetiche, Germanier, Pierre Hardy, Ifm, Sofia Ilmone, Kenneth Ize, Koché, Ester Manas, Lecourt Mansion, Uncommon Matters, APM Monaco, Mossi, Marvin M'Toumo, Louis-Gabriel Nouchi, Anna October, Opéra de Paris, Rokh, Roussey 3d, Elie Saab, Bianca Saunders, L'Uniforme, Giambattista Valli, Robert Wun, Ninna York.

Le Défilé L'Oréal Paris: os convidados VIP

Damien Bonnard, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Simon Buret, Naomi Campbell, Dominic Cooper, Lara Fabian, Eye Haïdara, Jean-Michel Jarre, Estelle Lefébure, Gong Li, Chiara Mastroianni, Josephine Skriver, Jasmine Tookes.

FONTE L’Oréal Paris

